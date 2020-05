Tomas Goldschmidt – Chi è il Marito di Lodovica Comello?

Tomas Goldschmidt è il marito dell’attrice e conduttrice Lodovica Comello. La coppia ha da poco avuto il primo figlio, il piccolo Teo. Scopriamo qualcosa di più sul consorte della conduttrice di Italia’s Got Talent.

Tomas Goldschmidt – il matrimonio con Lodovica Comello

Tomas Goldsmith e Lodovica Comello si sono sposati nel 2015. La coppia, per l’occasione, ha scelto una cerimonia civile informale nel Comune friulano di San Daniele. Oggi, come già detto, la coppia sta vivendo la gioia della genitorialità.

Ma chi è Tomas Goldsmith? Il marito di Lodovica Comello è un produttore di origine argentina. Nato il 2 luglio 1984, tra pochi mesi compie 36 anni (sei più della moglie, per amore della quale ha abbandonato l’Argentina ed è venuto a vivere in Italia). L’attrice e conduttrice lo ha conosciuto due anni prima delle nozze sul set di Violetta, la serie tv che l’ha resa famosa in tutto il mondo. In occasione di un’intervista rilasciata a Il Messaggero, la Comello ha rivelato che il marito l’ha conquistata facendola ridere.

Instagram

Il marito della conduttrice di Italia’s Got Talent e voce di Radio 105 Lodovica Comello è presente su Instagram. Tomas Goldschmidt ha un profilo social seguito da circa 76mila follower. Su questo palcoscenico social, il consorte di Lodovica Comello condivide scatti di diversa natura. Ci sono i dettagli di alcune foto del figlio, così come il repost dello scatto scelto dalla Comello per annunciare, lo scorso ottobre, l’arrivo del piccolo Teo.