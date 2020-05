Anticipazioni Il Segreto – 15 maggio 2020 – Trama puntata

Le anticipazioni de Il Segreto ci parlano della nuova puntata, che come sempre ci attende nel pomeriggio di Canale 5 del 15 maggio 2020. Che cosa succederà questa volta ai cittadini di Puente Viejo? Abbiamo lasciato molti di loro in una situazione critica, soprattutto per quanto riguarda Matias. Il ragazzo ha scelto di difendere di nuovo i diritti dei minatori e anche per questo si è attirato l’antipatia della Marchesa.

Le anticipazioni de Il Segreto intanto ci rivelano che Isabel farà una piccola marcia indietro su altri fronti. Ignacio finora ha dimostrato il suo disappunto nell’apprendere che Rosa ha una relazione con Adolfo. La nobile invece ha un’altra idea e non tarderà a sorprendere tutti.

Anticipazioni Il Segreto – 15 maggio

Nella precedente puntata, Il Segreto ci ha rivelato che Rosa continua a scrivere ad Adolfo. Il ragazzo però nutre un interesse anche nei confronti di Marta, che ha avuto modo di incontrare diverse volte per via delle lettere della sorella. La relazione fra Rosa e il de los Visos è già stata scoperta da Ignacio, che ha messo in punizione la figlia per evitare che il loro amore andasse avanti. La notizia però giungerà anche alle orecchie della Marchesa, che sceglierà invece di benedire il rapporto fra Rosa e suo figlio.

Adolfo non potrebbe essere più sorpreso: non avrebbe mai pensato che la madre avrebbe approvato il suo rapporto con una delle figlie di Ignacio. Come sappiamo, la donna però ha ben altre mire e di sicuro vede nel possibile matrimonio fra i due ragazzi la possibilità di ricattare Ignacio. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano infatti che Adolfo e il fratello diventeranno comunque sempre più sospettosi nei confronti della Marchesa. Soprattutto quando avranno la certezza che sta acquistando molteplici terreni. Ovviamente c’è Francisca dietro alle azioni della donna, ma per ora la matrona potrà continuare a rimanere nascosta.