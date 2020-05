Bundesliga, Borussia Dortmund-Schalke: probabili formazioni, pronostico, dove vederla in tv e streaming

Sabato 16 maggio riparte la Bundesliga con la 26a giornata dove spicca il derby Borussia Dortmund-Schalke, in programma alle ore 15:30. Sfida tra la seconda e la sesta in classifica con entrambe le squadre in cerca di una ripartenza a razzo.

Borussia Dortmund-Schalke: come arrivano alla partita

Il Borussia Dortmund prima dello stop forzato della Bundesliga era in ottima forma, infatti ha conquistato 4 successi di fila restando in scia del Bayern capolista, che precede i gialloneri di 4 punti. L’ultimo successo è arrivato in una sfida molto complicata contro il

Monchengladbach in trasferta per 1-2. Il Dortmund ha cambiato marcia da quando a gennaio ha potuto contare sull’arrivo dell’attaccante Haaland, che ha già messo a segno 9 gol in campionato. Il tecnico Favre dovrà fare a meno di due centrocampisti del calibro di Witsel ed Emre Can, ma la rosa a sua disposizione non permette di disperare.

Lo Schalke è al 6° posto della classifica staccato di 10 punti dal quinto gradino occupato attualmente dal Leverkusen, mentre è insidiato da Wolfsburg, Friburgo e Hoffenheim. Prima dello stop ha pareggiato in casa proprio contro l’Hoffenheim per 1-1, ma è senza vittorie da 5 giornate. Il tecnico Wagner spera che la quarantena abbia eliminato le scorie e che già dal derby possa riprendere la marcia positiva della sua squadra.

Borussia Dortmund-Schalke: Probabili formazioni

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Brandt, Delaney, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard. Allenatore: Lucien Favre.

Schalke 04 (3-4-3): Schubert; Sanè, Todibo, Nastasic; Kenny, Schopf, McKennie, Oczipka; Harit, Burgstaller, Matondo. Allenatore: David Wagner.

Borussia Dortmund-Schalke: Il nostro pronostico

Difficile immaginare che il Dortmund si faccia sfuggire l’intera posta in palio, quindi consigliamo la giocata sul segno 1 + Over 2.5

Borussia Dortmund-Schalke: dove vederla in tv e streaming

La gara sarà visibile per tutti gli abbonati Sky Sport al canale Sky Football (canale 203) e anche su Sky Sport 1 (canale 201) Diretta Gol Bundesliga. In streaming potrà essere seguita attraverso l’app SkyGo. Appuntamento alle ore 15:30 di sabato 16 maggio 2020.