DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 14 Maggio 2020

Uomini e Donne continua a tenere incollati allo schermo i tantissimi telespettatori che, non vedono l’ora di scoprire come stanno andando avanti le conoscenze dei vari cavalieri e dame. Le conoscenze sembrano ormai subire attacchi da parte di chiunque, ritrovandosi piene di critiche ma soprattutto di offese. Quale coppia sarà al centro studio domani in puntata?

All’interno del trono over di Uomini e Donne ormai succede di tutto, le dame infatti sono arrivate al punto di chiedere di poter conoscere un ex corteggiatore di Giovanna Abate. Questo però non è la cosa che durante la puntata di domani vedrà un grandissimo colpo di scena.

DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne

Protagonista assoluto della puntata di domani, sarà Enzo Capo.

L’ex cavaliere infatti, è tornato per chiedere vendetta nei confronti di Pamela Barretta.

Durante la settimana scorsa l’ex cavaliere si è trovato davanti a tantissimi attacchi e critiche per aver chiuso la sua storia d’amore con la ex dama.

Nonostante i tantissimi giri di parole, critiche e discussioni, il reale motivo della fine del rapporto sembra ancora non essere uscito del tutto. Cosa staranno nascondendo entrambi?

Enzo Capo domani porterà alcune foto che mostrano la ex dama in atteggiamenti poco rispettosi nei confronti del cavaliere, insieme a Armando Incarnato. Nonostante Armando e Pamela si conoscano da anni, qual è la verità tra i due?

La diretta di Uomini e Donne potete seguirla in tv su Canale 5, su Mediaset Play o direttamente qui sotto.