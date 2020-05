Film Stasera in Tv – Molly’s Game – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Molly’s Game. Produzione statunitense del 2017 per la regia di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera. La pellicola è liberamente ispirata al libro di memorie edito negli USA col titolo Molly’s Game: From Hollywood’s Elite to Wall Street’s Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker; edito in Italia da Rizzoli con il titolo Molly’s Game. Libro e film raccontano la storia vera di Molly Bloom, ex promessa dello sci alpino statunitense ritrovatasi ad organizzare un giro di poker clandestino da milioni di dollari.

Molly’s Game – Trama

Molly Bloom è accusata di gestire una rete di gioco d’azzardo illegale. Lei è il centro di una serie di contatti – tra Los Angeles e New York – di altissimo livello, pronti a mettere sul piatto cifre enormi. La sua carriera da campionessa di sci alpino, a livelli olimpici, è stata spezzata da un brutto incidente. Le accuse sono enormi, perché all’interno della rete di giocatori sono entrati esponenti della mafia russa che hanno riciclato il denaro su quei tavoli a sua insaputa. L’avvocato Charlie Jeffey ha già comprato il suo libro di memorie: partirà una battaglia legale basata sulla volontà di Molly di non accettare il patteggiamento a fronte della proposta di consegnare i dati con i partecipanti ai tavoli…

Molly’s Game – Trailer Video

Molly’s Game – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Molly’s Game

Genere: Drammatico, Biografico

Durata: 2h 20m

Anno: 2017

Paese: USA

Regia: Aaron Sorkin

Cast: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera

Molly’s Game – Dove vederlo e orario

