Film Stasera in Tv – Una festa esagerata – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Una festa esagerata. Produzione italiana del 2018 per la regia di Vincenzo Salemme con lo stesso nella parte del personaggio principale, nel cast insieme a Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo, Nando Paone, Francesco Paolantoni. La pellicola va in onda in prima visione assoluta in Italia sui canali non a pagamento. Il film è la trasposizione cinematografica di una fortunata commedia per il teatro dell’autore e attore partenopeo.

Una festa esagerata – Trama

La famiglia Parascandolo è in fibrillazione per i preparativi del diciottesimo compleanno di Mirea. Ovviamente, i più impegnati sono il capofamiglia Gennaro e la sua scaltra moglie, Teresa. Quest’ultima, la quale ha sempre dato molta importanza alle apparenze, crede che la festa sia un ottimo mezzo per mettersi in mostra; pertanto, per evitare d’imbattersi in qualche giudizio negativo, decide di spendere un’ingente somma. Finalmente, arriva il giorno tanto atteso, ma l’improvvisa morte del padre dell’inquilina del piano di sotto sembra mettere definitivamente a repentaglio ogni possibilità di festeggiamento.

Una festa esagerata – Trailer Video

Una festa esagerata – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Una festa esagerata

Genere: Commedia

Durata: 1h 30m

Anno: 2018

Paese: Italia

Regia: Vincenzo Salemme

Cast: Vincenzo Salemme, Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino

Una festa esagerata – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Canale 5, (canale 5 del digitale terrestre, anche 505 in HD), alle ore 21.21 di oggi, giovedì 14 Maggio 2020. La programmazione di Canale 5 lo prevede al termine dell’appuntamento preserale quotidiano con Striscia La Notizia.