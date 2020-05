Il Paradiso delle Signore ritorna con una puntata in replica nel pomeriggio di Rai 1 del 15 maggio 2020. Che cosa succederà questa volta ai volti del magazzino? Nicoletta fatica a tenere nascosta la sua colpa: pur di vedere Riccardo, ha detto al marito di aver perso la fede nuziale nello spogliatoio. Conti invece decide di fare visita ad Agnese per convincerla ad accettare il lavoro con Gabriella.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano anche che la Contessa cercherà di spingere Riccardo verso Ludovica. La donna infatti nutre degli interessi sull’eredità dei Brancia, vista la morte del patriarca. Intanto, Angela convince il fratello a presentarsi al Circolo per ottenere un lavoro. Sarà lei però a finire nel mirino di Flavia Brancia.

Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni 15 maggio

Nella puntata precedente, Il Paradiso delle Signore ci ha mostrato un nuovo incontro fra Riccardo e Nicoletta. Solo il primo però è convinto della loro relazione clandestina, mentre la moglie di Cesare dubita delle proprie azioni. In questa nuova puntata, Riccardo parlerà di nuovo con la ragazza che ama per convincerla a continuare il loro rapporto. Nicoletta infatti non ha dormito tutta la notte a causa dei sensi di colpa e vorrebbe voltare pagina. Soprattutto pechè non crede di essere felice. Riccardo però è abile nel parlarle dei suoi sentimenti e così la convince ancora una volta che ne vale la pena continuare.

Conti invece si presenta a casa Amato per parlare con Agnese e così scopre il vero motivo che ha spinto la donna a non lavorare nel magazzino. La sarta infatti non vede il marito da anni e ogni giorno spera che il suo Giuseppe possa ritornare dalla guerra. Con i suoi modi gentili, Vittorio riuscirà alla fine a strapparle un sì. Salvatore poi organizzerà una festa in caffetteria in onore della madre. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci mettono però in guardia: Riccardo accetterà il consiglio della zia di rivedere Ludovica, anche se il suo cuore batte solo per Nicoletta.