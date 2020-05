Il Paradiso delle Signore – Riassunto e replica – 13 maggio 2020

Il Paradiso delle Signore è andato in onda con una puntata in replica il 13 maggio 2020. Nicoletta si è trovata di fronte ad un nuovo bivio, che come vedremo la porterà a respingere ancora una volta Riccardo. Anche se i suoi sentimenti sono autentici, la ragazza non può dimenticare di essere sposata. Come andrà a finire?

Il riassunto de Il Paradiso delle Signore continua con Agnese, sempre più in contrasto con Armando. Quest’ultimo prova un chiaro interesse nei confronti della Amato, ma sembra proprio che la donna non se ne sia accorta. Da brava donna sposata, oltretutto, non accetterebbe mai la corte del sindacalista.

Il Paradiso delle Signore – Riassunto 13 maggio

Nella puntata precedente, Il Paradiso delle Signore ci ha mostrato Nicoletta ancora in crisi per l’amore che prova per Riccardo. In questo nuovo episodio, Nicoletta è sempre più tesa. Il fatto di aver rivelato il suo amore a Riccardo la mette ancora più in crisi con la famiglia e con Roberta. Una Venere infatti tenta di sedurre il giovane Guarnieri e Nicoletta reagisce male. Riccardo le chiede poi di raggiungerlo negli spogliatoi del magazzino quella sera, riuscendo a convincerla ad accettare l’invito. Una volta a casa, la Cattaneo scopre però che la madre di Cesare è arrivata in città per fare loro una sorpresa e che rimarrà per qualche giorno. Indecisa sul dire una bugia oppure no, Nicoletta preferirà alla fine saltare l’appuntamento con Riccardo.

Intanto, Rocco rivela ad Armando di avere delle idee precise sul ruolo delle donne nella società. Deve essere l’uomo a portare i soldi a casa, mentre le mogli possono occuparsi di mariti e figli. Una visione che Armando non tollera e che non esiterà a condannare anche con Agnese, quando quest’ultima si presenterà in magazzino per controllare il nipote. La Amato riceve inoltre una proposta da Gabriella: la stilista vuole che diventi la sua modella per riuscire a completare la nuova collezione. Agnese non ne è convinta, ma accetta comunque di pensarci un po’ su prima di darle una risposta definitiva. Puoi rivedere la puntata de Il Paradiso delle Signore direttamente su Raiplay, accedendo al sito con i tuoi dati personali.