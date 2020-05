Il Segreto – Riassunto e replica – 13 maggio 2020

Il Segreto è andato in onda il 13 maggio 2020 con una nuova puntata e ci ha svelato i piani della Marchesa. La donna sa che i minatori potrebbero presto insorgere contro di lei per una seconda volta e per questo crede che l’unica soluzione sia uccidere Matias. Al tempo stesso, la nobile si assicura che Francisca sia ancora legata a lei. Dopo aver finto di voler concludere delle trattative, le chiederà un forte quantitativo di denaro per terminare la transazione.

Il riassunto de Il Segreto ci mostra inoltre come Matias verrà chiamato ancora da Urrutia. I minatori hanno deciso di affidargli di nuovo il comando della rivolta. Sarà Alicia a permettere l’incontro fra i due uomini. Marta invece continua a nascondere la verità alla sorella sui suoi incontri nei boschi con Adolfo.

Il Segreto riassunto 13 maggio

Nel precedente episodio, Il Segreto ci ha mostrato che Manuela ha intuito il pericolo che si cela dietro gli incontri fra Adolfo e Marta. Teme infatti che i due possano innamorarsi e l’unica a soffrire in quel caso sarà Rosa. Per questo la governante chiederà alla ragazza di non rivedere il de los Visos, anche se Marta le giurerà in più riprese di non provare nulla per lui. Intanto, Isabel chiede a Inigo di uccidere Matias, non sapendo che Tomas sta ascoltando la loro conversazione. Il ragazzo però si allontana in fretta e non ascolta le parole successive della madre. Inigo infatti crede che sia meglio spaventare Castaneda per costringerlo ad andare via da Puente Viejo. La Marchesa invece gli rivela che Tomas ha una relazione segreta con Marcela: ha paura che Matias possa fargli del male, visto che in passato è stato arrestato per aver ucciso un uomo.

I due organizzano quindi un piano: Matias potrebbe morire in un incendio. Nel frattempo, Adolfo trova Tomas sconvolto che vada per le strade del paesino, ma il fratello decide di mentirgli. Alicia invece rivela a Matias che i minatori hanno scelto di eleggerlo di nuovo come loro guida. Il marito di Marcela è dubbioso sul da farsi, ma la ragazza gli chiede di farlo per lei. Anche perchè così avranno più tempo da trascorrere insieme. Matias alla fine cede, ma prima di decidere vuole incontrare Urrutia. Durante una passegiata nei boschi, Manuela e Incarnacion invece cadono in una fossa. Puoi rivedere la puntata de Il Segreto su Mediaset Play, inserendo i tuoi dati in forma gratuita.