Maria Mainetti – Chi è la Seconda Figlia di Elena Sofia Ricci

Maria Mainetti è la secondogenita di Elena Sofia Ricci, nata dalla storia d’amore tra la protagonista di Vivi e lascia vivere e il musicista Stefano Mainetti. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Maria Mainetti – Quanti Anni Ha?

Maria Mainetti è nata il 25 ottobre 2004. Ciò significa che il prossimo autunno compirà 16 anni. Venuta al mondo in una clinica di Roma, è sorella minore di Emma Quartullo, nata dalla storia d’amore tra Elena Sofia Ricci e l’attore e regista Pino Quartullo. Come rivelato dai rotocalchi dell’epoca, la Ricci ha scoperto della gravidanza quando stava lavorando alle riprese della fiction Orgoglio.

Instagram

Maria Mainetti è stata più volte protagonista delle foto Instagram della mamma. Tra gli scatti più apprezzati rientrano senza dubbio quelli che l’attrice ha pubblicato in occasione del quindicesimo compleanno della ragazza.

Nel post, che ha fatto il pieno di like, si vedono diverse tappe della crescita di Maria. La seconda figlia di Elena Sofia Ricci, Laura Ruggero in Vivi e lascia vivere, viene mostrata bambina con in testa una corona e, negli scatti successivi, più grande mentre è in vacanza in diverse località.

Maria Mainetti è presente su Instagram con un profilo Instagram personale. La figlia di Elena Sofia Ricci è seguita da circa 8mila persone. Tra le foto che condivide si possono trovare scatti dolcissimi in compagnia della mamma, ma anche tanti selfie e diversi post in cui è ritratta accanto alle sue amiche.