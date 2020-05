Oroscopo internazionale Robe Brezsny – settimana dal 14 al 20 maggio 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Siamo tornati a un nuovo appuntamento con l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 14 al 20 maggio 2020. Quali saranno i consigli che offrirà il famoso astrologo americano ai segni zodiacali? Se volete scoprirlo, leggete le seguenti previsioni, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny, pubblicato sul sito Internazionale.it

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny, durante la prossima settimana dovresti provare a metterti in gioco, raccontarti meglio agli altri. Spiega loro chi sei, quali sono i tuoi talenti, le tue passioni, ma anche i difetti e le debolezze.

Toro

Tu sei uno fra i segni più modesti dello zodiaco. Per te essere al centro dell’attenzione e ricevere complimenti è quasi impossibile. Il famoso astrologo americano ti incoraggia, per una volta, a diventare egocentrico e, perché no, anche un po’ più egoista.

Gemelli

L’invito di questo cielo, per la prossima settimana, è quello di fare pace con il passato. Piantala di chiederti cosa sarebbe stato se, d’incolparti o di incolpare gli altri e liberati da ogni fardello che non ha più motivo di esserci.

Cancro

Il consiglio dell’astrologo Rob Brezsny per la settimana che viene è di non procedere nella tua vita facendo conto solo del passato, ma provare a fidarti della tua intuizione. Buttati di più anche in situazioni ignote, potrebbero rivelarsi piene di sorprese.

Leone

Si prospetta una settimana molto stimolante dal punto di vista sentimentale se saprai considerare l’amore come qualcosa di magico, in grado di sfidare le leggi naturali e compiere veri e propri miracoli.

Vergine

Secondo le previsioni astrologiche di Rob Brezsny il 2020 sarà un anno ricco di occasioni d’oro per te. Il suo suggerimento è di continuare a cogliere al volo ogni opportunità che ti bussi alla porta, con prontezza ed entusiasmo.

Bilancia

Sfrutta la prossima settimana per imparare due lezioni importanti. La prima è quella di lasciarti incuriosire da tutto, per poter imparare sempre di più. L’altra lezione è quella di farti scivolare di dosso ciò che la gente ha da dire sul tuo conto.

Scorpione

In questo periodo, come incoraggia l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny, dovresti provare a disinnescare le minacce che senti di avere, che ti turbano e minimizzarle. E impegnarti, piuttosto, a vedere le fortune che hai e progettare in vista del futuro.

Sagittario

Cerca di comportarti in maniera più folle, più sciocca, questo è il consiglio del famoso astrologo americano. Sforzati, durante la prossima settimana, di mettere da parte le tue inibizioni e il tuo lato più serio e concediti un po’ di frivolezza in più.

Capricorno

Nelle giornate che verranno ti renderai conto di quanto sia importante avere un tesoro, e per tesoro, in questo caso, non s’intende dell’oro o del denaro. Chi non ce l’ha potrà valersi dei favori degli astri per ottenerlo. I Capricorno che ne sono già in possesso, impareranno ora ad apprezzarlo.

Acquario

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny, la settimana che sta per arrivare dovrebbe spingerti a recuperare un rapporto più intimo e profondo con il tuo corpo. Impara ad ascoltarlo, concedigli più attenzioni e, perché no, comincia a comunicare con lui.

Pesci

Impara a godere delle piccole gioie, a stupirti di meraviglie invisibili, senza aspettare, sempre, grandi eventi per essere felice. Come ha scritto il poeta Charles Baudelaire:” Una miriade di modeste delizie costituisce la felicità”.