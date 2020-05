Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 15 maggio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 15 maggio 2020. Ci avviciniamo sempre di più al weekend: cosa succederà nelle prossime ore ai primi 4 segni dello zodiaco? Ha bisogno di maggiore serenità l’Ariete, il Toro deve curare di più l’amore. Lucidità in più per i Gemelli, mentre il Cancro ha questioni di lavoro da risolvere. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 15 maggio 2020: Ariete

È probabile che negli ultimi tempi tu abbia chiuso i rapporti con alcune persone che sentivi distanti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani dovresti cercare di recuperare un po’ di serenità in più, magari evitando chi ti procura disagio o innesca discussioni. Nel lavoro potrai contare sull’aiuto di Mercurio che rimetterà in moto quei progetti rimasti in stallo da un po’.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 15 maggio 2020: Toro

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox, domani dovresti gestire con più attenzione l’amore: il cielo è dalla tua parte, ma tu hai bisogno di continue conferme da parte del partner. Tu sei un tipo che ama avere al proprio fianco qualcuno con un bel temperamento, ma poi il rischio che corri, è quello di trasformare il rapporto in un braccio di ferro. Sul lavoro riparti piano piano, ma è probabile che dovrai accettare qualche piccolo cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 15 maggio 2020: Gemelli

In amore andrai di bene in meglio. Le coppie che hanno avuto dei momenti di crisi, potranno riconquistare l’intesa di una volta, se s’impegneranno. Questo perché domani Mercurio, come spiega Paolo Fox, saprà darti la lucidità necessaria per tenere a freno la lingua e cercare, piuttosto un dialogo sereno con il partner. Nel lavoro c’è chi ancora è occupato a pareggiare i conti del 2019. In genere le attività stanno ripartendo. Entro l’estate potrebbe arrivarti una bella opportunità.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 15 maggio 2020: Cancro

Le relazioni in crisi dovrebbero sfruttare queste giornate per ritrovare la stabilità persa nei mesi passati. Questo oroscopo, come indica Paolo Fox, favorisce soprattutto i single in cerca di un’avventura, di un flirt senza grandi pretese. Domani potresti avere quella spinta in più per risolvere le questioni lavorative rimaste in stand-by. Fa attenzione alle spese di troppo!