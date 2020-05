Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 15 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani venerdì 15 maggio 2020. Quali segni, fra i 4 centrali, saranno tra i preferiti delle stelle nella giornata di domani? Nervosismo alle stelle per il Leone, la Vergine domani sarà passionale e bendisposta. Nuova voglia di amare per la Bilancia, mentre lo Scorpione ha ancora delle insicurezze nel lavoro. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 15 maggio 2020: Leone

L’astrologo Paolo Fox ti esorta, per la giornata di domani, a non riversare le preoccupazioni lavorative sul rapporto di coppia. In questo periodo di forte stress, potrebbe essere l’amore quel porto sicuro in cui rifugiarsi per recuperare energia. Nel lavoro sei ancora parecchio nervoso: non tutto quello che ti era stato promesso, è stato mantenuto!

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 15 maggio 2020: Vergine

Hai un quadro astrale molto interessante dal punto di vista sentimentale. Se Venere contraria ti procura ancore della tensione, Giove è in aspetto ottimo ti sprona a essere passionale e bendisposto nei confronti di chi ami. L’oroscopo di Paolo Fox ti invita a non fare polemica nella giornata di domani. Nel lavoro potresti ricevere una proposta interessante, ma dovrai valutare con estrema attenzione l’aspetto economico.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 15 maggio 2020: Bilancia

Questi sono giorni molto promettenti per l’amore. Finalmente recuperi la voglia di amare senza compromessi. Secondo l’astrologo Paolo Fox, domani potresti perfino pretendere maggiore dialogo e intesa mentale dal partner. Nel lavoro è probabile che, se vorrai ritornare in carreggiata, dovrai accogliere dei cambiamenti, sebbene tu non li abbia cercati. Qualcuno dovrà affrontare un problema legato a questioni finanziare o burocratiche.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 15 maggio 2020: Scorpione

Preparati a un fine settimana piuttosto intenso in amore. Gli Scorpione coinvolti in una relazione di lunga data, potrebbero avere delle belle sorprese da parte delle stelle. Da dicembre ti trascini qualche incertezza lavorativa, che ti ha spinto a mettere in discussione i progetti in corso. Non è detto, come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, che qualcosa non cambi entro il prossimo autunno. Occhio alle spese di troppo: Saturno in opposizione potrebbe crearti dei problemi!