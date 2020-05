Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 15 maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani venerdì 15 maggio 2020. Impazienti di scoprire cosa rivelano le stelle per la giornata di domani? Il Sagittario non deve essere critico in amore, bella notizia in arrivo per il Capricorno. L’amore va a gonfie vele per l’Acquario, mentre per i Pesci ci vuole prudenza. Vi presentiamo, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per gli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 15 maggio 2020: Sagittario

Non sono giorni sereni sul fronte amoroso e nei rapporti più in generale. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani dovresti cercare di non esagerare con le critiche, se non vorrai ricominciare a discutere su ogni cosa. Le cause della tua insofferenza in amore potrebbero essere diverse: o vivi un rapporto a distanza, oppure le liti sono all’ordine del giorno. O, ancora, c’è un terzo incomodo nella coppia. Il lavoro procede senza grossi intoppi.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 15 maggio 2020: Capricorno

In amore si prospetta una giornata tranquilla a patto che, come indica l’astrologo di Rai2 Paolo Fox, domani tu gestisca meglio il tuo lato puntiglioso. Sforzati di non puntare il dito su chi ti sta vicino a lascia correre, di tanto in tanto, una dimenticanza. Nel lavoro potrebbe esserci in arrivo una bella notizia entro il mese di giugno. Chi aveva in sospeso una questione legale o finanziaria, potrà risolverla nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 15 maggio 2020: Acquario

Hai davanti a te un fine settimana molto promettente in amore: l’unico consigli che ti dà Paolo Fox per la giornata di domani è di tenere a bada i momenti di tensione. Il periodo non è dei più facili, ma con l’appoggio della persona giusta, riuscirai a superarlo alla grande. Sul lavoro dovrai usare la massima cautela, se deciderai di avviare un nuovo progetto. Occhio alle tue finanze!

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 15 maggio 2020: Pesci

Hai un cielo molto particolare per quanto riguarda l’amore. Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, domani ci vorrà molta prudenza. Anche se la tua relazione non è priva di sentimenti, è però possibile un po’ di distrazione in più rispetto al passato. Sii paziente. Nel lavoro hai ottime possibilità di far partire quel progetto cui tenevi. Le prossime ore saranno ideali per parlarne con un superiori o dei colleghi.