Pamela Barretta valori perduti | Ex dama usata fuori da Uomini e Donne

Pamela Barretta parla dei valori perduti e lancia l’ennesima frecciatina a Enzo Capo e al trattamento che le ha riservato durante la puntata scorsa e quella di oggi.

Poche ore fa, la puntata di Uomini e Donne ha visto protagonista Enzo Capo, tornato in studio per raccontare la sua verità nei confronti della dama e della mancanza di rispetto che, a suo dire c’è stata.

Durante la puntata di oggi infatti, Enzo Capo è tornato in trasmissione portando le prove della mancanza di rispetto subita da Pamela. Maria De Filippi infatti, racconta come l’ex cavaliere ha deciso di chiedere il rapporto con la ex dama, arrivando al punto di portare i suoi vestiti direttamente in studio per ridarglieli indietro.

Un gesto che ha lasciato tutto lo studio molto risentito e inorridito dal suo comportamento. Ma cosa sarà tornato a fare l’ex cavaliere?

Pamela Barretta valori perduti

Pamela durante la puntata ha spiegato quanto per lei siano importanti i valori di una volta ormai perduti. Enzo Capo però ha continuato ad attaccare la ex dama tirando fuori alcune prove che mostrerebbero il poco affetto nei suoi confronti.

Secondo l’ex cavaliere, Pamela durante una festa ha deciso di ballare solamente con Armando Incarnato lasciando amareggiato e deluso Enzo. Questo ha scaturito in lui la voglia di lasciare per una serie di motivi la ex dama, lasciando lo studio senza parole. Pamela però, appena tornata lancia l’ennesimo messaggio a Enzo e si mostra pronta a una nuova guerra.

Ex dama contro Enzo Capo

Durante la giornata di ieri, Pamela Barretta ha deciso di lanciare l’ennesima frecciatina all’ex cavaliere sul suo profilo Instagram. Sui social infatti, ha voluto sottolineare quanto Capo sia privo di valori soprattutto per quanto riguarda le persone che afferma di amare.

Le parole della ex dama infatti sono state molto dure: “Una volta eravamo poveri di tutto ma non di valori. Anche la povertà era vissuta con dignità. Si aggiustava tutto, perché di ogni cosa si capiva il valore. Questa invece è la società dell’usa e getta! Nulla si aggiusta si butta via tutto: Amicizie, amori, persone!!!!!!”.