Raffaella Mennoia diventa una dama

Raffaella Mennoia da autrice diventa una nuova dama di Uomini e Donne grazie a un ammiratore segreto che le ha lasciato un regalo. L’autrice infatti rimane molto spiazzata visto che non si aspettava nessun regalo del genere. Cosa è successo realmente?

L’autrice di Uomini e Donne continua a lavorare sia al talk show ma anche ai provini di Temptation Island per i mesi estivi. Raffaella Mennoia infatti, si mostra sempre più occupata dal lavoro, proprio come la giornata di oggi. Qualcosa però è cambiato e all’interno del suo studio Raffaella si trova una sorpresa inaspettata.

Raffella Mennoia diventa una dama

La Mennoia qualche ora fa appare nel suo profilo Instagram per raccontare cosa le è successo durante la mattinata. Raffaella racconta di aver ripreso l’allenamento mattutino mostrandosi sempre più in forma in vista dell’estate.

Dopo più di mezz’ora di traffico però, Raffaella Mennoia scopre di essere diventata una dama del trono over ma per quale motivo?

Entrata all’interno del suo studio negli uffici di Cinecittà Roma per lavorare ai prossimi contenuti di Uomini e Donne e di Temptation Island, l’autrice si è accorta di un importante particolare.

L’autrice e il regalo inaspettato

Sulla sua scrivania infatti, Raffaella ha trovato un mazzo di rose rosse all’interno di un vaso senza sapere di chi siano in realtà. L’autrice sembra avere quindi un ammiratore segreto e ringrazia sul suo profilo Instagram, chiunque abbia avuto un pensiero così dolce nei suoi confronti.

Nessun biglietto e nessuna dedica hanno accompagnato le bellissime rose che Raffaella Mennoia ha ricevuto che diventa così una nuova dama di Uomini e Donne. Chi sarà il suo nuovo corteggiatore?