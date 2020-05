Bundesliga, Augusta vs Wolfsburg – Pronostico e dove vederla in Tv e Streaming

La Bundesliga riparte ed una delle partite di questa giornata sarà quella tra Augusta e Wolfsburg. Si riparte dalla ventiseiesima giornata dopo uno stop di oltre due mesi a causa del coronavirus e la partita sarà giocata, logicamente, a porte chiuse.

I padroni di casa sono attualmente al quattordicesimo posto in classifica con 27 punti mentre il Wolfsburg si trova in piena lotta per l’Europa League, settimo in classifica con 36 punti.

L’ultima partita giocata dall’Augusta è stata quella contro il Bayern Monaco dalla quale è uscita sconfitta per due reti a zero lo scorso 8 Marzo. Il Wolfsburg invece non gioca dal 12 Marzo, quando si è incontrata contro lo Shaktar in Europa League ed ha perso per 2 reti a 1. In campionato sono due pareggi ed una vittoria nelle ultime tre, diversamente dai padroni di casa che arrivano da tre sconfitte consecutive.

Augusta vs Wolfsburg: Pronostico

Molto difficile poter fare un pronostico del match. Sicuramente guardando la classifica è molto sensato poter scommettere su una vittoria del Wolfsburg ma siamo più tentati dal credere che durante il match vi saranno diversi gol e per questo il nostro consiglio è quello di puntare sull’Over 2.5.

Augusta vs Wolfsburg: Dove vederla in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky e potrete vederlo anche in streaming sull’app ufficiale Sky Go. Sul nostro sito troverete comunque il live match così da essere informati in tempo reale su quanto accade durante la partita.