Bundesliga, Dusseldorf vs Paderborn – Pronostico e dove vederla in Tv e Streaming

Si riparte, è proprio vero adesso. La Bundesliga riapre il campionato e riparte dalla ventiseiesima giornata dopo due mesi di stop. Tra le partite di questa giornata vi sarà anche quella tra Dusseldorf e Paderborn che si giocherà alle ore 15:30 del 16 Maggio.

Le due squadre non navigano in ottimo stato infatti i padroni di casa hanno 22 punti e si trovano al sedicesimo posto in classifica mentre il Paderborn è ultimo con soli 16 punti. Sarà sicuramente una partita che dirà tantissimo sulla lotta alla salvezza.

Entrambe le squadre non giocano da Marzo. Il Dusseldorf arriva da un pareggio esterno contro il Magonza mentre il Paderborn da una sconfitta casalinga contro il Colonia: lo stesso Paderborn arriva da quattro sconfitte consecutive.

Dusseldorf vs Paderborn – Pronostico

Come abbiamo già fatto per le altre partite è molto difficile fare dei pronostici dopo due mesi di calcio non giocato. Sicuramente le due squadre avranno molto da dire e molto da voler dimostrare per uscire dalla zona retrocessione anche se sembra che i favoriti possano i padroni di casa del Dusseldorf vista la classifica. C’è da dire, però, che non potranno avere nemmeno il supporto dei loro tifosi dato che la partita si giocherà a porte chiuse.

Dusseldorf vs Paderborn – Tv e streaming

Non ci sono ancora informazioni su dove vedere Dusseldorf vs Padeborn dato che sul palinsesto di Sky non vi sono ancora novità su questo match. Ciò che comunque è sicuro è che sul nostro sito web potrai sicuramente seguire il live match così da restare aggiornato in tempo reale sulla partita.