Bundesliga, Hoffenheim vs Herta – Pronostico e dove vederla in Tv e Streaming

La partita tra Hoffenheim ed Herta Berlino si giocherà sabato 16 Maggio ed è valida per la ventiseiesima giornata della Bundesliga. Riparte infatti dopo due mesi il calcio tedesco e le due squadre scenderanno in campo alle 15:30.

I padroni di casa si presentano al match con 35 punti in classifica e si trovano al nono posto mentre gli ospiti hanno sette punti in meno e lottano in zona salvezza. Attualmente li dividono solo 6 punti dalla zona retrocessione.

Hoffenheim vs Herta – Pronostico

Se la partita non si giocasse a porte chiuse probabilmente il pronostico sarebbe molto più semplice e vedrebbe una facile vittoria dei padroni di casa ma considerato il momento non è da escludere la possibilità che l’Herta Berlino voglia mettercela tutta per portare a casa la vittoria. Ecco quindi perchè il nostro pronostico ha anche un piccolo rischio: vittoria dell’Herta Berlino.

Hoffenheim vs Herta – TV e Streaming

La partita tra Hoffenheim ed Herta sarà visibile su Sky durante il programma diretta Gol. Troverete comunque sul nostro sito il live match così da non perdervi nessun aggiornamento importante.