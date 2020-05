Bundesliga, Lipsia vs Friburgo – Pronostico e dove vederla in Tv e Streaming

Si torna finalmente a giocare ed il primo campionato che riparte è la Bundesliga. Si riparte dalla ventiseiesima giornata e tra le varie partite vi sarà anche il match tra Lipsia e Friburgo.

Le due squadre non giocano dallo scorso mese di Marzo, così come tutte le altre della Bundes. I padroni di casa hanno vinto 3 a 0 contro il Tottenham in Europa League, mentre avevano pareggiato per 0 a 0 contro il Wolfsburg nell’ultimo incontro di campionato.

Per il Friburgo, due mesi fa, era arrivata una importante vittoria casalinga contro l’Union Berlino. Entrambe le squadre lottano per l’Europa. I padroni di casa, il Lipsia, si trova attualmente al terzo posto a soli 5 punti dalla vetta mentre il Friburgo sta provando a strappare un posto in Europa League: attualmente è all’ottavo posto in classifica ad una sola distanza dal sesto posto.

Lipsia vs Friburgo – Pronostico

Considerato che le due squadre non giocano da mesi è molto difficile capire quale sia il reale stato di forma. Se si considera anche che il cosiddetto fattore campo che solitamente viene garantito dalla tifoseria di casa sarà anche azzerato dato che la partita si gioca a porte chiuse allora con molta probabilità potremmo assistere ad un pareggio, anche se non è da escludere il fatto che vi siano diversi gol. Per questo motivo il nostro pronostico è gol + over 2,5.

Lipsia vs Friburgo – TV e Streaming

La partita avrà inizio alle ore 15:30 di sabato 15 Maggio e come tutta la Bundesliga sarà trasmessa su Sky. L’unica problematica nasce dal fatto che potrete vederla solo attraverso diretta gol. Per questo motivo sul nostro sito troverete il live match sempre aggiornato così da non perdervi nessun momento della partita.