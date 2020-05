DIRETTA VIDEO – Amici Speciali – 15 Maggio 2020

Questa sera su Canale 5 torna un nuovo format di Maria De Filippi che unisce l’idea di Amici con il momento di forte difficoltà per l’Italia, dando vita a Amici Speciali.

La conduttrice di tantissimi programmi Mediaset si è reinventata per dare vita proprio come è successo per Uomini e Donne, anche nei confronti di Amici.

Il programma, terminato durante la quarantena ha deciso di creare un format speciale dove il ricavato verrà donato per aiutare l’Italia in questo momento molto particolare e duro a causa della pandemia del Codiv-19.

DIRETTA VIDEO – Amici Speciali

Maria De Filippi si mostra pronta al grande debutto con un cast del tutto che scontato.

Il cast è formato da: I cantanti sono Gaia Gozzi, Alberto Urso, Stash, Giordana Angi, Irama, Michele Bravi e Random. I ballerini sono Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas, Alessio Gaudino e Gabriele Esposito.

Nonostante nessuno sappia ancora quali saranno le modalità in cui i ragazzi si sfideranno, il tutto sembra promettere davvero una piacevole serata, ricca di colpi di scena e di spettacoli.

Cosa vi aspettate voi dal nuovo format firmato Maria De Filippi?

La diretta di Amici Speciali potete seguirla in tv su Canale 5, su Mediaset Play o direttamente qui sotto.