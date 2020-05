Film Stasera in Tv – Euforia – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Euforia. Produzione statunitense del 2018 per la regia di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari. Il film è stato presentato in concorso nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes il 15 maggio 2018, e ha raccolto e otto candidature al David di Donatello, senza tuttavia vincere alcuna statuetta. Si tratta della seconda opera di Valeria Golino, dopo Miele del 2013.

Euforia – Trama

Matteo (Riccardo Scamarcio), è un esuberante imprenditore di successo, apertamente omossessuale, ed unico depositario di un triste segreto: l’inarrestabile evoluzione del tumore al cervello di suo fratello maggiore Ettore (Valerio Mastandrea), taciturno insegnante con un figlio e con un matrimonio fallito alle spalle. Per sfuggire al dolore e alla paura, nonché per proteggere la madre dalla verità, Matteo decide di farsi carico del fratello malato e portarlo a casa sua, tra gli eccessi e l’euforia che caratterizzano la sua vita, convinto che l’illusione della spensieratezza possa prolungare la vita del fratello.

Euforia – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Euforia

Genere: Drammatico

Durata: 2h

Anno: 2018

Paese: Italia

Regia: Valeria Golino

Cast: Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari

Euforia – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai 3, (canale 1 del digitale terrestre, anche 503 in HD), alle ore 21.20 di oggi, venerdì 15 Maggio 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con Un posto al sole classic, le repliche della soap opera in onda in questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus.