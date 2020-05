Le stelle possono aiutarci a capire quali segni zodiacali sono maggiormente portati alla lealtà, sia per il tipo femminile che per quello maschile. In questo articolo scopriremo gli uomini più leali dello zodiaco: ecco chi sono.

Il Leone

Tra gli uomini più leali dello zodiaco troviamo il Leone. L’uomo Leone è leale, crede nelle sue capacità e certamente orienta la propria esistenza verso tutto quello che possono essere azioni positive. L’uomo Leone sta lontano da intrighi e sotterfugi, agisce per il bene nell’umanità credendo lui stesso di essere un superuomo. L’uomo Leone è sicuramente tra i più leali dello zodiaco.

Il Toro

Tra gli uomini più leali dello zodiaco c’è il Toro. L’uomo Toro è leale, serio, pragmatico e di lui possiamo fidarci. Non è portato a tradire la fiducia del prossimo perché sa bene quali possono essere le conseguenze del compiere questa azione. Per l’uomo Toro la lealtà è un principio radicato e le relazioni con gli altri devono essere prive di tensioni e di discussioni. Sul lavoro se qualcosa non va, l’uomo Toro affronta apertamente i colleghi per risolvere i contrasti, senza ricorrere a comportamenti sleali.

Il Cancro

Gli uomini più leali dello zodiaco: tra loro c’è il Cancro, che è leale soprattutto nei confronti degli amici. Per l’uomo Cancro l’amicizia è sacra, non tradirà mai un amico e con lui sarà sempre leale. L’uomo Cancro fa dell’onestà la propria filosofia di vita e anche in ambito lavorativo non ama mettere i bastoni tra le ruote ai colleghi o tirare loro tiri mancini alle spalle. L’uomo del segno del Cancro preferisce collaborare con i suoi simili in maniera pacifica e costruttiva.

Il Capricorno

Apparentemente freddo e distaccato, l’uomo Capricorno è in realtà uno dei più leali che ci possano essere. La cosa migliore che può capitarvi è avere un amico del segno del Capricorno. Significa avere un amico leale e sempre pronto ad aiutarvi nel momento del bisogno, che non vi girerà mai le spalle quando siete in difficoltà. Il Capricorno pretende molto da sé stesso e dagli altri, è esigente ma quando sa di potersi fidare di una persona è leale e fedele. L’uomo Capricorno è un amico, un amante, un collega affidabile che non metterebbe mai in atto una cattiva azione contro le persone a cui tiene.

Il Sagittario

Altro uomo leale è quello del segno del Sagittario. Positivo, fiducioso, ottimista, il Sagittario è un segno che non gioca mai scorrettamente contro gli altri anzi, se può li aiuta. Il Sagittario è infatti molto portato ad aiutare il prossimo, con lealtà e sostegno del tutto reali, anche perché sa che comportandosi bene la vita gli restituirà il favore.