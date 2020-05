Oroscopo Branko – domani sabato 16 maggio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 16 maggio 2020. Sta per cominciare un nuovo weekend: curiosi di sapere, in anteprima, cosa accadrà domani ai primi 4 segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrologiche di Branko per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, liberamente tratte dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani sabato 16 maggio 2020: Ariete

Se la settimana è cominciata per te in maniera complicata, come preannuncia l’oroscopo di Branko, domani si aprono le porte a un weekend molto piacevole. Preparati a vivere un sabato all’insegna del romanticismo.

Oroscopo Branko domani sabato 16 maggio 2020: Toro

Con la Luna in aspetto armonico, si prospetta per te un fine settimana molto intrigante dal punto di vista sentimentale. Secondo l’astrologo Branko, domani Giove favorirà, in particolar modo, gli incontri passionali.

Oroscopo Branko domani sabato 16 maggio 2020: Gemelli

L’invito che ti fa il popolare astrologo istriano è quello di prenderti la giornata di domani per rilassarti un po’. Cura maggiormente la forma fisica ed evita, più che puoi, gli eccessi, anche di farmaci!

Oroscopo Branko domani sabato 16 maggio 2020: Cancro

L’amore sta tornando in auge! Come indicano le previsioni astrali di Branko, domani e domenica promettono emozioni intense, soprattutto ai single in cerca di un amore. Nelle prossime ore preparati a una nuova passione…