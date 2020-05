Oroscopo Branko – domani sabato 16 maggio 2020 . Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko relativo alla giornata di domani sabato 16 maggio 2020. Ci stiamo per addentrare nella seconda metà di maggio. Cosa porteranno le prossime giornate agli ultimi 4 segni zodiacali? Se siete impazienti di scoprirlo in anteprima, vi proponiamo di seguito l’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani sabato 16 maggio 2020: Sagittario

Le ultime giornate ti hanno messo davvero a dura prova. Il nervosismo accumulato, sia in amore che nel lavoro, potrebbe aver avuto degli effetti negativi sulla forma fisica. Il consiglio che ti dà l’astrologo Branko è di sfruttare la giornata di domani per fare un controllo medico.

Oroscopo Branko domani sabato 16 maggio 2020: Capricorno

Preparati a una giornata, quella di domani, all’insegna della positività! Secondo l’oroscopo di Branko, questa Luna in aspetto favorevole potrebbe regalarti delle belle emozioni. Forse addirittura dei fiori d’arancio per qualcuno…

Oroscopo Branko domani sabato 16 maggio 2020: Acquario

I sentimenti tornano vivaci nella tua vita! È un buon periodo per l’amore e il prossimo weekend non sarà di meno. Le previsioni astrologiche di Branko anticipano per domani una giornata in cui darai mostra di grande sensualità.

Oroscopo Branko domani sabato 16 maggio 2020: Pesci

Domani dovrai evitare, come non mai, ogni forma di provocazione. La raccomandazione che ti fa l’oroscopo di Branko è quella di muoverti in punta di piedi, soprattutto in amore. Il rischio che correrai, altrimenti, sarà quello di discutere per tutto il weekend!