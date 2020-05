Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 16 maggio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 16 maggio 2020. Come sarà il weekend per i primi 4 segni zodiacali? Ci vuole cautela per l’Ariete, il Toro ha voglia di stabilità in amore. Per i Gemelli: voglia di riscatto, mentre il Cancro è alleggerito di qualche peso. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 16 maggio 2020: Ariete

È dall’inizio di quest’anno che ti senti disorientato. Anche se l’insicurezza che provi ti fa stare male, non cadere nella tentazione di fare passi falsi in amore e lanciarti sul primo arrivato, sperando che ti dia la stabilità che ti serve ora. L’oroscopo di Paolo Fox ti invita ad avere cautela, soprattutto domani. Anche sul lavoro dovrai muoverti in modo prudente: non buttare tutto all’aria, perché non vedi ancora i risultati che vorresti. Ci vuole pazienza.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 16 maggio 2020: Toro

In questo periodo avresti bisogno di avere una persona solida vicino a te e, come spiega il popolare astrologo Paolo Fox, questa necessità potrebbe farti accorgere di quanto tu abbia sempre dato, rispetto a quanto hai effettivamente ricevuto dal partner. Tieni sotto controllo la voglia di rivendicare qualcosa. Nel lavoro dovrai avere pazienza ancora per poco, ma dal 20 maggio sarai capace di concludere delle trattative.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 16 maggio 2020: Gemelli

Ora hai recuperato la tua naturale esuberanza, e a partire dal 20 maggio, quando il Sole entrerà nel segno, crescerà la tua voglia di riscatto! Questo è il periodo ideale per sistemare quelle situazioni difficili che vanno avanti da tempo. Le stelle ti sostengono! Finalmente nel lavoro ricominci a fare progetti. Domani potrebbe arrivare una risposta che aspettavi da un po’ di tempo.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 16 maggio 2020: Cancro

Come ha più volte ripetuto l’oroscopo di Paolo Fox, maggio è un mese libero dall’opposizione di Saturno: se hai programmi a lunga scadenza da fare con il partner, ti converrebbe muoverti ora. Domani ti sentirai alleggerito di qualche peso che ti opprimeva da un po’. La tua mente adesso è più sgombra e finalmente troverai le risorse necessarie per liberarti di qualche problema accumulato nei mesi scorsi. Preparati, perché i prossimi mesi saranno importanti per gli accordi di lavoro.