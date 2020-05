Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 16 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani sabato 16 maggio 2020. Siamo arrivati a un nuovo weekend: cosa succederà ai 4 segni centrali dello zodiaco? Ancora prudenza sul lavoro per il Leone, la Vergine ha colleghi invidiosi. La Bilancia vive un bel momento in amore, mentre nuove opportunità in arrivo per lo Scorpione. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 16 maggio 2020: Leone

I sentimenti tornano in auge, grazie a Venere e Mercurio in buon aspetto e, come indica l’oroscopo di Paolo Fox, dal 20 maggio andrà perfino meglio. L’invito delle stelle è quello di sfruttare questo cielo e non isolarsi. Domani dovrai armarti di pazienza sul lavoro: anche se c’è qualcosa che non mandi giù, non è ancora il momento di agire. Ora dovresti capire, prima di tutto, cosa c’è che ti disturba tanto.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 16 maggio 2020: Vergine

Secondo l’astrologo Paolo Fox, domani dovrai essere ancora molto cauto in amore. Stai avendo difficoltà con il partner, ma sappi che è solo un momento passeggero. Prova a dare la possibilità a chi ti sta accanto di dimostrare quanto ci tenga a te. L’ondata favorevole, dal punto di vista lavorativo, non si ferma. Mantieni, però, la guardia alta, perché vicino a te c’è qualcuno, forse invidioso del tuo successo, che lavora sottobanco!

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 16 maggio 2020: Bilancia

L’amore va di bene in meglio e, come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox, sarà così per tutto il mese. Nei prossimi giorni potresti ricevere perfino una proposta interessante! Per questo motivo, se ci sono dei conflitti con il partner, converrebbe ragionare bene se vale la pena chiudere il rapporto. Potresti pentirtene poco dopo! Domani nel lavoro ci vorrà la massima prudenza, soprattutto se c’è una trattativa in corso.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 16 maggio 2020: Scorpione

In amore stai recuperando bene. Qualcuno, forse, avrà una voglia sempre maggiore di vivere relazioni intriganti. Preparati, perché come indicano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, molto presto ti imbatterai in un incontro speciale o dovrai fare una scelta importante che coinvolgerà la famiglia. Anche sul lavoro ricominci a metterti in moto: arriveranno a breve degli incassi e nuove opportunità.