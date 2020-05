Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 16 maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 16 maggio 2020. Stiamo per cominciare un altro weekend: cosa accadrà agli ultimi 4 segni zodiacali? Il Sagittario deve tenere il nervosismo sotto controllo, mentre per il Capricorno amore e lavoro al top. L’Acquario ha voglia di mettersi in gioco, i Pesci devono tutelarsi dagli amori complicati. Di seguito, vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 16 maggio 2020: Sagittario

Il consiglio di Paolo Fox per domani è di non cedere al nervosismo che provi da un po’, altrimenti correrai il rischio di inasprire il tuo rapporto di coppia. Anche se stai avendo alcuni ripensamenti, sforzati di mantenere la calma. Anche il lavoro ti mette parecchio sotto pressione: nelle prossime ore potresti incappare in un ritardo imprevisto. Sii prudente!

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 16 maggio 2020: Capricorno

Domani, come anticipa l’astrologo di Paolo Fox, sarà una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale. Un oroscopo così fertile potrebbe regalare un figlio per le coppie che lo desiderano da tempo o un incontro speciale per chi è single. Nel lavoro si prospettano delle giornate molto proficue. La parola d’ordine dovrà essere: tempismo, specie se ci sono degli avversari da battere sul tempo!

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 16 maggio 2020: Acquario

Queste sono ottime stelle per gli Acquario che vogliono mettersi in gioco cominciando una nuova storia o prendere decisioni diverse rispetto al passato. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potrebbe nascere qualcosa di interessante con un Gemelli o un Leone, o più in generale, con chi ha voglia di fare grandi cose in vista del futuro. Il cambiamento, anche sul fronte lavorativo, prosegue: occhio solo a gestire bene le proprie finanze!

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 16 maggio 2020: Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox per domani parla chiaro: è ora di smetterla di tormentarsi e impegnarsi a ritrovare la gioia di amare! Metti da parte la tua inclinazione, un po’ masochistica, a cominciare relazioni complicate e comincia a volerti più bene! Il lavoro va bena. Chi è coinvolto in questioni legali, vedrà la risoluzione molto presto.