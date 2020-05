Pago tra le braccia di Miriana Trevisan | Nuovo inizio dopo il GF Vip

Pago torna tra le braccia della sua ex moglie Miriana Trevisan e sembra voler iniziare un nuovo capitolo della sua vita senza Serena Enardu. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip infatti, ha chiuso la sua storia d’amore con l’influencer dopo una loro riappacificazione temporanea all’interno della casa più spiata d’Italia.

La coppia uscita felice si è mostrata addirittura pronta al grande passo del matrimonio, innamorata e felice per essere riusciti a ritrovare la serenità e la pace di un tempo. Qualcosa però sembra essere andato storto e la coppia ha deciso di lasciarsi per l’ennesima volta. Cosa è successo tra i due?

Pago tra le braccia di Miriana Trevisan

Serena Enardu si è mostrata sul suo profilo Instagram in lacrime, spiegando a grandi linee il motivo per cui tra lei e Pago sembra essere ormai finita.

La coppia che sembrava aver ritrovato l’amore all’interno della casa del GF Vip, non è riuscita a portare avanti il rapporto. Molte questioni lasciate aperte hanno nuovamente portato il cantante a un’allontanamento da Serena, questa volta in modo definitivo.

A dire la sua ma soprattutto a mettere il dito nella piaga nei confronti di Serena Enardu, è arrivata la ex moglie del cantante Trevisan.

Pago infatti, sembra gettarsi tra le braccia di Miriana Trevisan che, al settimanale Nuovo a rilasciato un’intervista piena di colpi di scena. Quali sono state le sue parole?

Il cantante si mostra confuso

Pago torna a far parlare di se per la fine del suo rapporto con Serena e per la sua permanenza all’interno della casa della sua ex moglie Trevisan.

Il cantante nonostante non abbia rilasciato nessuna intervista o messaggio sui social, sembra molto confuso si cosa fare della sua storia d’amore con l’influencer.

La mia versione integrale di imagine❤️…#imagineforverissimo #andràtuttobene🌈

A lanciare l’ennesima frecciatina nei confronti di Serena e a rincarare la dose ci pensa però Miriana che, al settimanale Nuovo spiega i rapporti con Pago: “Tra me e Pago è tornato il sereno… Lui ha pure dormito a casa mia. Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera con il bagno. Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione. La sua presenza è stata molto importante per me, dato che sono riuscita a fare una spesa decente e tante altre cose. Io e lui comunque ci siamo chiariti… mi ha spiegato che l’attenzione degli autori del GF Vip era più incentrata sulla dinamica di coppia. Per lui è stata dura non sentirlo ogni sera e non vederlo ogni 15 giorni, ne ha sofferto molto”.

Che ci sia un riavvicinamento tra Pago e la sua ex moglie e che sia proprio la Trevisan il motivo per il quale, il cantante avrebbe lasciato Serena?