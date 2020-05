Serena Enardu dice addio a Pago | Messaggio di dolore dopo il GF Vip

Serena Enardu dice addio a Pago e racconta al verità della sua storia d’amore con lui attraverso i social. La coppia tornata insieme grazie al Grande Fratello Vip, si ritrova nuovamente separata e questa volta sembra per sempre. Cosa è successo?

La ex gieffina Serena Enardu entrò al’interno della casa più spiata d’italia apposta per recuperare il rapporto con Pago, dopo la loro separazione avvenuta all’interno di Temptation Island Vip. Dopo alcune errori Serena ha capito di voler ancora il cantante all’interno della sua vita, innamorata e pronta a tutto per riaverlo accanto.

Serena Enardu dice addio a Pago

La coppia all’interno del GF Vip si è mostrata nuovamente affiatata e pronta a una seconda possibilità. La gente a casa infatti, aveva visto una coppia finalmente riunita e innamorata, pronta a cambiare completamente la sua vita dopo il ritorno di fiamma. Qualcosa però, durante questa quarantena sembra aver fatto riemergere alcuni problemi che né Serena né Pago sono riusciti a gestire.

Durante la giornata di ieri, Serena ha confessato come stanno realmente le cose con un post Instagram. Con il viso distrutto dal pianto, la ex gieffina ha spiegato a grandi linee la fine della storia con il cantante.

Le sue parole infatti, sono state molto tristi e piene di dolore: “Personalmente non avrei mai voluto dover fare quello che sto facendo in questo momento, ovvero prendere il mio telefono per scrivere ciò che andrete a leggere… non me l’aspettavo proprio.”

Dolore e sofferenza per la ex gieffina

Il suo lungo sfogo sui social non si è fermato continuando a spiegare quello che realmente è successo alla sua storia d’amore: “Voglio essere io a dirvi che con Pacifico abbiamo avuto una pesante litigata che ci ha portato ad allontanarci nuovamente. […] L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia. Se mancano questi due magici ingredienti,i gesti, le parole vengono continuamente interpretati e fraintesi, sono capaci di stravolgere una magnifica cena in un orribile incubo… Non sempre chi decide di perdonare c’è la fa veramente e chi ha sbagliato in passato non può essere trattato come un colpevole a vita.”

Sembrerebbe che Pago non sia del tutto riuscito a perdonare Serena per gli errori commessi durante Temptation Island Vip. Questo ha portato la coppia a un punto di rottura nonostante il loro forte amore: “Il perdono è un gesto d’amore molto pesante per chi prova ad applicarlo, ma se non si riesce a spazzare rabbia e rancore viene a mancare la fiducia e tutto è compromesso facendo del male ad entrambi. Forse l’avrei dovuto pensare prima, forse avrei dovuto, ma se non avessi fatto questo e non avessi fatto l’altro, ma indietro non si può andare e oggi pagherò con il mio dolore i miei errori e ne trarrò un altro insegnamento.”