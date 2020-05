Ciao Darwin 8 – Umani Vs Mutanti – Video – Anticipazioni 16 maggio

Ciao Darwin 8 ritorna in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, 16 maggio 2020. Ancora una volta Paolo Bonolis e Luca Laurenti guideranno una sfida che vedrà sul ring due squadre: gli Umani e i Mutanti. Alla guida dei primi troveremo Claudia Ruggeri, mentre per i secondi ci sarà Rodrigo Alves (conosciuto in passato come il Ken Umano). Saranno loro a capitanare i due team per portarli verso la vittoria finale.

Le anticipazioni di Ciao Darwin 8 confermano anche la presenza di alcuni volti interessanti. Per una decima e ultima puntata davvero da non perdere. Chi ci sarà? Una puntata davvero da non perdere, soprattutto perchè si tratta della decima e ultima dell’ottava edizione. Il programma però ritornerà anche la settimana prossima con la replica dei Darwin di Donatello.

Ciao Darwin 8 – Umani Vs Mutanti

Dopo aver assistito allo scontro Web Vs Tv, questa volta saranno gli Umani e i Mutanti a vedersela con il Dibattito di Ciao Darwin 8. I primi difendono la natura, la possibilità di rimanere come si è senza ricorrere alla chirurgia plastica. I secondi invece portano alto lo stendardo della bellezza ad ogni costo, anche se questo vuol dire ricorrere ad alcuni ritocchini. In particolare sarà Alves a difendere la propria categoria e a puntare tutto sulla felicità personale.

Le anticipazioni di Ciao Darwin 8 ci rivelano già che saranno i Mutanti a battere gli Umani. Anche se questi ultimi si daranno davvero da fare per portare a casa la vittoria. Uno spazio speciale verrà destinato a un volto noto del programma: Marco Garofalo. Il coreografo che ha creato coreografie e balletti per la maggior parte delle edizioni, è scomparso ormai da due anni e la produzione ha deciso di omaggiarlo con una coreografia del corpo di ballo. Ancora una volta i telespettatori potranno assistere anche agli sketch di Luca Laurenti, storico disturbatore di Bonolis. All’arrivo di Madre Natura, potremo vederlo nelle vesti inedite del Fantasma Formaggino.