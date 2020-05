Claudia Ruggeri – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Claudia Ruggeri non è di certo sconosciuta agli occhi del pubblico italiano. Anche se pochi sanno che il suo debutto è legato a Chiambretti C’è per quanto riguarda la tv e il film L’amore è bello finchè dura di Carlo Verdone per quanto riguarda il grande schermo. Anche la vita privata della modella non è un mistero: ha sposato il fratello di Sonia Bruganelli, ovvero la moglie di Paolo Bonolis.

Nonostante questa parentela indiretta, Claudia Ruggeri ha sottolineato a più riprese di non aver mai ricevuto dei trattamenti di favore dal cognato. Anche se ha partecipato a Ciao Darwin 8 come ballerina, poi come Bonas di Avanti un Altro e infine di nuovo nel programma sarcastico come capitano degli Umani.

Claudia Ruggeri – Chi è? – Età, marito e figli

Claudia Ruggeri è nasce il 22 ottobre dell’83 a Roma. Inizia presto a fare i primi passi nel mondo della moda e diventa modella. Poi approda in tv con ruoli minori e nel 2004 a Domenica In, sotto la guida di Bonolis. Ed è qui che incontrerà il fidanzato e futuro marito Marco Bruganelli, fratello di Sonia e cognato del conduttore. Quel giorno, racconta a Sorrisi, Claudia si trova in lacrime dietro le quinte e Marco cerca di consolarla. Fra i due non scatta subito la scintilla, ma nel periodo successivo la modella inizierà a guardare con gli occhi diversi quel ragazzo gentile.

Dopo dieci anni di fidanzamento, finalmente la proposta: Claudia Ruggeri e Marco diventano marito e moglie. Per l’occasione scelgono come testimoni di nozze Paolo e Sonia. I due però non hanno ancora figli, anche se sperano un giorno di allargare la famiglia e averne ben due. Intanto la Miss continua a solcare gli studi di Avanti un altro con diversi ruoli. Dalla poliziotta alla supplente, fino alla padrona di casa e altro ancora.