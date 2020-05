DIRETTA – Lipsia vs Friburgo: 0 – 1 – 16 maggio 2020 – Ospiti in vantaggio con Gulde! – LIVE

Ritorna da subito in grande stile la Bundesliga, il massimo campionato tedesco che dopo l’emergenza Covid-19 è il primo tra i principali campionati europei a ripartire con diversi match interessanti, tra i quali spicca l’incontro tra Lipsia e Friburgo.

Lipsia e Friburgo, come arrivano alla partita

I padroni di casa sono tra le migliori squadre del campionato, prima dello stop forzato aveva inanellato una serie di risultati positivi che perdurava dallo scorso gennaio, facendoli galleggiare a ridosso delle primissime posizioni con 50 punti e il 3° posto in graduatoria, un punto sotto il Borussia Dortmund e 5 dal Bayern capolista (con il quale condivide la miglior difesa del torneo, con 26 reti subite). Tra il Lipsia molti giocatori interessanti, come Werner, Poulsen, l’ex Dortmund Kampl e l’ex Roma Patrik Schick.

Il Friburgo arrivava da una rotonda vittoria per 3 a 1 contro l’Union Berlino ed è attualmente 8° il classifica ad un solo punto dalla qualificazione per i preliminari di Europa League, obiettivo prestigioso per una società che cerca solitamente un tranquillo piazzamento in graduatoria.

Lipsia e Friburgo: Formazioni ufficiali

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg; Adams, Kampl, Laimer, Angelino; Nkunku, Werner; Poulsen. All. Julian Nagelsmann.

FRIBURGO (3-4-3): Schwolow; Gulde, Lienhart, Heintz; Schmid, Koch, Hofler, Gunter; Grifo, Petersen, Holer. All. Christian Streich.

L'incontro avrà inizio alle ore 15.30

