Elisabetta Canalis – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Elisabetta Canalis sta già pensando all’estate: lo dimostra uno degli ultimi scatti pubblicati sui social dalla famosa modella. Anche se la quarantena è ancora in corso, Elisabetta ha scelto di fare un piccolo tuffo nel passato e rispolverare qualche foto recente fatto a Los Angeles. “Un piccolo assaggio dell’Estate“, ha scritto su Instagram.

Anche se alcuni fan non hanno notato di sicuro la spiaggia che si vede e non vede sullo sfondo, quanto alle forme che la modella ha messo in bella mostra ancora una volta. Naturalmente con successo. Non è la prima volta: pochi giorni fa Elisabetta Canalis è finita nel mirino delle pagine di gossip per un’altra fotografia in cui ha mostrato un lato inedito di sè. Niente nudo però: solo un grande paio di occhiali a coprirle il volto.

Elisabetta Canalis – Età, marito e figli

Elisabetta Canalis è nata a Sassari il 12 settembre del ’78 e si è trasferita a Milano dopo il diploma di maturità per motivi di studio. Durante il suo percorso universitario ha partecipato anche a diversi casting per film, mentre nel ’99 è diventata la valletta dell’edizione dei Telegatti. La popolarità l’ha raggiunta lo stesso anno, ma per un altro motivo: in coppia con Maddalena Corvaglia, è diventata una delle due veline di Striscia la Notizia.

Elisabetta Canalis si è fatta notare anche per la sua vita privata, fin dalla sua relazione con Bobo Vieri (2000). Nel 2009 e per tre anni però è diventata la fidanzata dell’attore hollywoodiano George Clooney. A relazione conclusa, la modella non si è data comunque per vinta e ha cercato ancora l’amore. Lo ha trovato in tempo record, tanto che nel 2014 si è sposata con il chirurgo Brian Perri. I due hanno avuto una figlia l’anno successivo, Skyler Eva. Negli anni tuttavia sono stati attribuiti alla showgirl anche altri flirt, come quello con lo stuntman Steve-O e con l’attore Mehcad Brooks.