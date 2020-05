Ema Kovac – Tutto su Madre Natura di Ciao Darwin 8 – Età e fidanzato

Ema Kovac è una delle modelle più apprezzate in Italia. Lo dimostra il fatto che è stata chiamata per ben due volte a Ciao Darwin 8 in qualità di Madre Natura. Ema infatti ha aperto l’ottava edizione del programma ed è ritornata in occasione della puntata conclusiva. Che cosa sappiamo di lei? Dalla passione per la moda a quella per iviaggi, fino alla decisione di trasferirsi nel nostro Paese qualche anno fa.

Ema Kovac infatti ha scelto di rimanere a Milano, che considera un po’ come la sua seconda casa. Lo dimostra anche il fatto che si sia laureata nella capitale della moda, nella facoltà di Business & Management. A quanto pare tra l’altro è stato anche l’amore a convincere la modella a rimanere all’interno dei nostri confini.

Ema Kovac – Età e fidanzato

Ema Kovac è nata nel ‘92, anche se non sappiamo la data precisa. La modella di origine croata infatti ha scelto di mantere i riflettori lontani dalla sua vita privata e per questo è difficile reperire informazioni sul suo conto. Come per quanto riguarda il passato, di cui non si sa davvero nulla. Sappiamo però che ha visitato diversi Paesi e città, da Londra a Parigi e dal Messico a Berlino, passando per New York e Miami. In tv l’abbiamo vista anche a Pechino Express, ma solo in seguito alla sua partecipazione nel programma di Paolo Bonolis.

Da quanto sappiamo, prima di sbarcare in Italia ha lavorato per brand di fama internazionale come Guess e Versace. Per quanto riguarda gli affari di cuore, Ema Kovac è fidanzata con Luca Laticina. Un ragazzo di cui è innamoratissima e che presto potrebbe diventare addirittura suo marito. Anche se in realtà durante l’adventure game di Rai 2 si è vociferato a lungo riguardo alla possibilità che fra la modella e Gennaro Lillio fosse nato del tenero. Rimane il punto interrogativo: non sappiamo se le voci sulla sua rottura con Luca siano vere e se al suo posto sia subentrato Gennaro.