Gianni Sperti severo con tutti | Duro attacco a Uomini e Donne

Gianni Sperti è severo con tutti i cavalieri e le dame che non sembrano essere sinceri nei confronti del programma. L’opinionista durante l’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne si mostra pronto a far valere la verità all’interno dello studio. Quali sono state le sue parole?

L’opinionista di Uomini e Donne sono ormai diversi anni che cerca in tutti i modi di far emergere la verità al centro dello studio. Molto spesso infatti, grazie a lui e alle tantissime segnalazioni che gli sono arrivate, ha potuto smascherare finte coppie o cavalieri e dame che mentivano alla redazione e alla stessa Maria De Filippi.

Gianni Sperti severo con tutti

Da quando è ricominciato Uomini e Donne, l’opinionista Gianni Sperti è tornato al suo ruolo principale all’interno del programma: far emergere la verità tra alcuni personaggi poco sinceri.

Molto spesso infatti, Gianni si è ritrovato a smascherare cavalieri, dame o anche tronisti che avevano omesso o raccontato bugie all’interno del programma per avere solamente visibilità.

A volte Gianni è stato criticato e attaccato all’interno di Uomini e Donne per il suo modo di fare molto duro nei confronti di chi gli sta poco simpatico o di chi non gli ispira fiducia. Questo suo modo di comportarsi però, ha fatto si che tantissimi suoi fan siano costantemente dalla sua parte.

Ora che Uomini e Donne è tornato quasi completamente alla normalità, sempre rispettando la distanza di sicurezza stabilità, Gianni Sperti si dimostra pronto ad essere severo con tutti senza nessuna pietà. Durante l’intervista al magazine del programma ha infatti spiegato come ha intenzione di continuare e di approcciarsi ai nuovi arrivi.

L’opinionista pronto alle segnalazioni

Non è la prima volta che Gianni Sperti si ritrova in mezzo ad alcuni conoscenze all’interno del programma. Questo però, l’opinionista si mostra sempre il primo a voler scoprire la realtà dei fatti, bella o brutta che sia.

Questo l’ha portato ad essere anche molto criticato da chi partecipa a Uomini e Donne, spingendolo però a essere ancor più duro.

Durante l’intervista, Gianni ha così spiegato come si comporterà durante le prossime puntate di Uomini e Donne: “Sarò ancora più severo con chi gioca con le persone e con chi le usa per i propri comodi. In quei casi, in quelle situazioni sarò durissimo. Devo sistemare un po’ di pratiche che non mi hanno convinto quest’estate. Ho bisogno di ricevere qualche spiegazione”.