Giovanna Abate corre da lui e si mostra pronta a ricominciare e a riprendere il loro percorso da dove si era interrotto. La tronista cambia così idea su quello che realmente vuole e chiede al suo ex corteggiatore di tornare per lei. Di chi stiamo parlando?

La puntata di venerdì per Giovanna Abate è stata molto dura, scoprendo che, il suo ex corteggiatore Alessandro Graziani è stato chiamato all’interno dello studio per conoscere ben tre dame del trono over. Le dame infatti, hanno chiesto alla redazione la possibilità di poter conoscere il ragazzo, curiose di scoprirlo ancor meglio.

La reazione di Giovanna Abate però, non è stata delle migliori e una volta aver visto Alessandro, corre da lui per parlargli. Quali sono state le sue parole?

Giovanna Abate corre da lui

Alessandro Graziani si è mostrato piacevolmente colpito dalla richiesta delle dame ma non si è sentito pronto per iniziare delle nuove conoscenze, sottolineando il suo forte interesse per Giovanna. Nonostante l’ex corteggiatore abbia deciso di eliminarsi, ammette in studio di provare ancora forti emozioni per la tronista, pronto però a dimenticarla definitivamente.

Una volta uscito dallo studio, Giovanna si trova in uno stato di confusione esagerato tanto da chiedere consiglio alla stessa Maria De Filippi. La decisione presa dall’Abate è quella di correre dietro a Alessandro per spiegargli realmente cosa sente per lui. Cosa vedremo nella puntata di lunedì?

Giovanna fa pace con Alessandro

Durante la puntata che vedremo andare in onda lunedì, Giovanna si mostrerà molto dispiaciuta per il comportamento avuto nei confronti di Alessandro.

Cercherà infatti di spiegargli quanto in questo momento sia completamente confusa tra i tre corteggiatori che ha.

Nonostante le tantissime parole, Alessandro Graziani non sembra essere convinto di quello che realmente stia cercando Giovanna. La sua decisione di tornare o meno all’interno dello studio di Uomini e Donne per corteggiarla sembra ancora essere un grandissimo dubbio.

L’Abate gli ha infatti spiegato, di voler continuare la loro conoscenza da dove si era interrotta sperando che lo stesso corteggiatore, riesca a levarle alcuni dubbi sul suo percorso portandola così a una scelta.