Leo Gassmann – Tutto su di lui – Età e fidanzata

Leo Gassmann continua la sua carriera nel mondo della musica con grande successo. Dopo aver partecipato a X Factor, il figlio di Alessandro Gassman è riuscito a farsi notare per le sue qualità come cantautore. Lo dimostra la recente vincita a Sanremo con il brano Vai Bene Così, categoria Nuove Proposte. Anche se erede di ben due generazioni di attori, il giovane Leo ha scelto il mondo della musica fin da piccolissimo e sembra proprio che abbia tutte le carte in regola per andare molto lontano.

Quanti anni ha? Chi è la sua fidanzata? Sono queste solo alcune delle domande che si fanno le fan di Leo Gassmann e a cui risponderemo con il seguente articolo. Dai primi cenni di biografia fino alla domanda fatidica: c’è una ragazza che fa battere il cuore all’artista?

Leo Gassmann – Età e fidanzata

Leo Gassmann è nato il 22 novembre del ’98 a Roma: il papà è il noto attore Alessandro mentre la madre è l’attrice Sabrina Knaflitz. Cresciuto in una famiglia impegnata nello spettacolo, Leo ha iniziato a suonare musica a soli 7 anni. Il suo primo strumento è stata la chitarra classica e a 9 anni si è iscritto al conservatorio Santa Cecilia sito nella Capitale. Cinque anni più tardi decide però di iniziare a studiare canto. Il pubblico televisivo lo conosce per la sua promettente partecipazione a X Factor 2018, dove si è classificato quinto con il brano Piume. Un inizio fortunato a cui ha fatto seguito la vittoria registrata l’anno successivo a Sanremo.

Sì, Leo Gassmann ha una fidanzata. Cosa sappiamo di lei? Quasi nulla, se non che si chiama Anna. Sappiamo che i due stanno insieme da diverso tempo e che si sono visti post Sanremo proprio per festeggiare il successo ottenuto dal cantautore. Come rivelato dal padre di Leo a Sorrisi, Anna e il figlio stanno trascorrendo la quarantena nella casa di campagna di famiglia assieme ai genitori di lui.