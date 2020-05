Sossio Aruta critica Gemma Galgani offendendola sulla sua presunta voglia di innamorarsi all’interno di Uomini e Donne. L’ex cavaliere accusa la dama di essere pronta per la pensione direttamente dallo studio del programma. Quali sono state le sue parole?

Il rapporto tra Sossio e Gemma sembra ormai del tutto compromesso. Entrambi sembravano molto amici, la dama infatti si era anche commossa nel vedere l’ex cavaliere fare la proposta di matrimonio a Ursula. Questo però, sembra non essere più così viste le parole pesanti che Sossio ha pronunciato nei confronti della Galgani.

Sossio Aruta critica Gemma

Nessuno fan o telespettatore si aspettava di leggere delle critiche da parte di Sossio nei confronti della dama. Nonostante Gemma sia ormai dieci anni all’interno di Uomini e Donne, il cavaliere sembra essersi permesso di criticare la sincerità della dama. Durante l’intervista al magazine del programma oltre a raccontare la sua preoccupazione a causa del lavoro, Sossio ha confessato e criticato la Galgani per i suoi ultimi avvenimenti.

Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, l’ex cavaliere si è trovato a affrontare la vita quotidiana completamente cambiata a causa del Codiv-19. Il suo lavoro come venditore di frutta, sembra non bastare per riuscire a regalare tutto ciò che vorrebbe alla sua famiglia.

La parentesi sulla sua vita però, è stata messa da parte dalle parole che Sossio ha lanciato contro Gemma.

Dama accusata di mentire

Durante l’intervista sul magazine di Uomini e Donne, Sossio Aruta si è lasciato andare e critica Gemma Galgani: “Gemma dovrà aspettare un’altra vita per trovare l’amore, ormai è un caso disperato. Rimarrà sempre a Uomini e donne, ben oltre l’età della pensione. Oltre a essere sfortunata in amore, ormai è più famosa del presidente americano Donald Trump ed essere un personaggio è un’arma a doppio taglio. Molti scelgono di corteggiarla non perché sono realmente interessati a lei, ma perché sanno che con Gemma possono avere visibilità e vivere di luce riflessa. Penso che sia difficile per la povera Galgani incontrare l’uomo giusto: credo che non sia facile capire se chi si presenta per conoscerla è innamorato di lei o delle telecamere”.

L’ex cavaliere conclude così: “Vivere questa nuova opportunità che le è stata data seguendo il suo istinto e mettendoci il cuore, come ha fatto sino a oggi, senza preoccuparsi più di tanto di come andrà a finire. Non importa se anche questa volta non troverà l’amore. Le consiglio di godersi il suo momento da star della Tv e di non prendersela se non riesce a trovare l’amore”.