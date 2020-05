Verissimo – Anticipazioni 16 maggio 2020 – Gli ospiti

Verissimo ritorna nel pomeriggio di Canale 5 con una nuova puntata, in onda il 16 maggio 2020. Quali sono gli ospiti che vedremo nel programma di Silvia Toffanin? Si inizia alla grande con il coro virtuale #ImagineForVerissimo, che vedrà tanti e nuovi artisti unire le loro voci per l’iniziativa solidale. Non mancheranno inoltre le repliche delle interviste più interessanti per lo spazio Le Storie: da Patty Pravo a Bruno Barbieri e molti altri ancora.

Le anticipazioni di Verissimo ci confermano inoltre che Carlo Verdone interverrà in collegamento per fare una riflessione sul periodo che stiamo vivendo. Saranno mostrati inoltre i videomessaggi di alcuni dei volti più noti e apprezzati dal pubblico italiano.

Verissimo anticipazioni 16 maggio

Quali saranno gli ospiti di Verissimo di oggi? Il comunicato ufficiale intanto ci rivela i nomi dei cantanti che si uniranno al coro virtuale promosso dal programma della Toffanin: Lorenzo Fragola, Paolo Jannacci, Noemi, Federica Carta, Emma Muscat e Clizia Fornasier, quest’ultima con il compagno Attilio Fontana. Nella scorsa puntata sono state altre le voci che hanno partecipato all’iniziativa. Come sempre ci sarà spazio anche per le Storie: i telespettatori potranno rivivere le interviste di Alessandro Matri e Federica Nargi; Bruno Barbieri, volto storico della cucina italiana e televisiva; le attrici Ambra Angiolini e Sabrina Ferilli e la cantante Patty Pravo.

Le anticipazioni di Verissimo ci confermano anche l’arrivo di nuovi videomessaggi da parte di alcuni vip. Da Los Angeles, Elisabetta Canalis si collegherà con il pubblico per fare un suo personale saluto. Parleranno anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che hanno dovuto rinviare le loro nozze a causa dell’emergenza sanitaria. Si tratta solo di un rinvio temporaneo: i due hanno ancora intenzione di diventare marito e moglie, al più presto. Angelo Pisani e Katia Follesa invece strapperanno un sorriso agli italiani, mentre come portavoce della musica italiana ci sarà Leo Gassmann.