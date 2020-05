DIRETTA UNION BERLINO – BAYERN MONACO | Pronostico, Formazioni, TV e Streaming

Durante la giornata di ieri è ricominciata la Bundesliga che si era fermata ad inizio Marzo, così come tutti i campionati europei, a causa dell’emergenza legata al coronavirus. Una delle partite in programma per oggi è quella tra Union Berlino e Bayern Monaco che si giocherà alle 18:00 e, logicamente, si svolgerà a porte chiuse. La partita è valevole per la ventiseiesima giornata del campionato e l’arbitro del match sarà il signor Willenborg.

I padroni di casa avevano chiuso la prima parte del campionato con una sconfitta esterna contro il Friburgo. Lo scorso 7 Marzo, infatti, erano scesi in campo perdendo per tre reti a uno. Prima vi erano stati un pareggio, una vittoria ed una sconfitta.

Per quanto riguarda gli ospiti, invece, parliamo di un ruolino di marcia molto invidiabile. Per l’ultima sconfitta si deve tornare al 7 Dicembre quando persero in trasferta contro il Monchengladbach. L’ultimo incontro disputato dal Bayern Monaco è quello dell’8 Marzo che si è concluso con una vittoria per 2 a 0 sull’Augusta. Attualmente la formazione di Flick si trova prima in classifica a 55 punti ma con una partita in meno dalla seconda in classifica. Una possibile vittoria potrà ristabilire le distanze di 4 punti che vi erano fino a ieri.

Union Berlino – Bayern Monaco: Pronostico

Come per tutte le altre partite di Bundesliga non è semplice fare pronostici perchè non si hanno dei dati precisi sui quali poter ragionare. Le squadre sono ferme da due mesi e sicuramente lo stato di forma dei giocatori non sarà quello delle ultime partite giocate.

Certo è che comunque il Bayern Monaco ha molta voglia di andare a vincere la Bundesliga e per questo motivo il nostro pronostico li mette sicuramente favoriti per la vittoria del match. Se si tiene anche in considerazione che la partita si giocherà a porte chiuse e che quindi i padroni di casa non avranno nemmeno il supporto dei propri tifosi allora l’unico risultato al quale potremo assistere è, appunto, la vittoria del Bayern Monaco.

Inoltre si può anche tentare una buona accoppiata andando ad inserire un over 1.5 dei gol della squadra di Perisic e compagni. Nelle ultime è successo solo due volte che non superassero la media di un gol a match.

Union Berlino – Bayern Monaco: Probabili formazioni

Prima di vedere le probabili formazioni di Union Berlino – Bayern Monaco andiamo a vedere da una parte e dall’altra chi sono gli indisponibili. Per i padroni di casa non saranno sicuramente del match Andersson che è fuori a causa di un infortunio al ginocchio, Becker che resta a casa per un infortunio alla coscia mentre Fridrich è squalificato. Tra i giocatori in dubbio vi sono invece Dehl e Gogia che entrambi rientrano da uno stop a causa di un problema al ginocchio.

Gli ospiti invece non potranno schierare Coutinho e Tolisso entrambi fermi per un infortunio alla caviglia e nemmeno Sule che sta fermo a causa di un problema al ginocchio. In dubbio vi è anche il rientro di Martinez che è stato infortunato in quest’ultimo periodo.

Ma andiamo a vedere come dovrebbero scendere in campo le due squadre e quindi quali potrebbero essere le probabili formazioni della partita.

L’Union Berlino si dovrebbe presentare con un 3-4-2-1 con Gikiewicz tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Hubner, Schlotterbeck e Subotic mentre a centrocampo vi saranno Trimmel, Gentner, Andrich e Lenz. In attacco il tridente composto da Ingvartsen, Bulter ed Andersson.

Il Bayern Monaco risponderà invece con un 4-2-3-1 con Neuer tra i pali, Pavard, Boateng, Alaba e Davies in difesa. A centrocampo toccherà a Kimmich e Thiago Alcantara mentre Gnabry, Muller e Coman saranno dietro a Lewandowski.

UNION BERLINO (3-4-2-1): Gikiewicz; Hübner, Schlotterbeck, Subotic; Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Bülter; Andersson.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

Union Berlino – Bayern Monaco: TV e streaming

Come abbiamo già detto il match avrà inizio alle 18:00 di questo pomeriggio e si potrà vedere su Sky Sport 1 al canale 201 ma anche su Sky Sport Football al canale 203. Inoltre per quanti sono abbonati a Sky sarà visibile anche in diretta streaming sull’applicazione di SkyGo.

Nel caso in cui non siate comunque abbonati alla televisione a pagamento allora potrete seguire direttamente dalle nostre pagine il live match dell’incontro che inizierà questo pomeriggio alle 17:30 con le formazioni ufficiali di Union Berlino – Bayern Monaco.