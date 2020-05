Domenica In – Anticipazioni 17 maggio 2020 – Ospiti

Domenica In ritorna nel pomeriggio del 17 maggio 2020 con una nuova puntata da non perdere. Soprattutto perchè al centro ci sarà lei, la showgirl più chiacchierata degli ultimi tempi: Pamela Prati. Nota per il famoso Prati-Gate, ha scelto di ritornare in tv per parlare della sua nuova impresa letteraria.

Le anticipazioni di Domenica In ci confermano la presenza di numerosi e altri ospiti. Dal mondo dello sport a quello della musica, saranno tanti i personaggi noti pronti a sedersi sulla poltrona, virtuale e non, di Mara Venier. Scopriamo chi ci sarà!

Domenica In – Anticipazioni puntata 17 maggio

Domenica In ritorna dalle 14.00 su Rai 1 con tante interviste. Pamela Prati parlerà del suo libro Come una carezza in cui ripercorre la sua carriera. Punto interrogativo invece sulla vicenda Mark Caltagirone, ovvero il fidanzato fittizio che la showgirl avrebbe dovuto sposare e che in realtà non esiste. In diverse occasioni, la Prati ha manifestato la forte volontà di chiudere questo capitolo della sua vita. Appare molto improbabile quindi che accetterà di ritornare sull’argomento nel salotto di zia Mara.

In studio troveremo anche Viktoriha Mihajlovic, pronta a raccontare del suo rapporto con il padre Sinisa e con il resto della famiglia. Soprattutto alla luce del libro dedicato al genitore, Sinisa, mio padre. Ritorna fra gli ospiti anche Achille Lauro per presentare la sua biografia 16 marzo – L’ultima notte. Si tratta del secondo libro scritto dal giovane artista romano, che segue Sono io Amleto. Un viaggio psichedelico pubblicato con la Rizzoli in cui Lauro condivide la sua visione malinconica e poetica, lontano dalle regole e vicino alla ribellione in ogni sua forma. In collegamento invece ci sarà Maria Falcone, presidente della Fondazioen Falcone. Le anticipazioni di Domenica In ci confermano che la sua presenza sarà legata alla tematica della lotta alla mafia e dell’evento Palermo chiama Italia… al balcone che si svolgerà in tutto lo Stivale il prossimo 23 maggio. Si prevedono inoltre approfondimenti e aggiornamenti sulla pandemia ancora in corso.