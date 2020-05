Nilufar Addati incidente di percorso | Dolore fuori da Uomini e Donne

Nilufar Addati è stata vittima di un incidente durante la giornata di ieri preoccupando così tutti i suoi follower e le persone che le vogliono bene. Cosa è successo?

La ex tronista sta passando la sua quarantena in casa con amici e si è mostrata pronta durante la giornata di ieri ha partecipare a una passeggiata in bicicletta.

Nilufar da diversi mesi ormai, sembra darsi da fare con tutti i suoi progetti lavorativi riuscendo ad aprire anche la sua linea di abbigliamento. Qualcosa però, nella giornata di ieri sembra essere andata per il verso sbagliato, cosa è successo?

Nilufar Addati vittima di un incidente

L’Addati uscita da Uomini e Donne da diversi anni, sta costruendo tutta la sua carriera da influencer, modella e ora aprendo anche una sua linea di vestiti. La ex tronista però, è tornata al centro del web non per una sua nuova uscita ma bensì, per un incidente avuto durante la giornata di ieri.

Nessuno infatti, si sarebbe mai aspettato di vedere Nilufar vittima di un imprevisto che ha spaventato tutte le persone vicino a lei. Una vita in bicicletta si è trasformata in un vero e proprio momento di paura che le ha causato moltissimi dolori. Come sta ora l’Addati?

Ex tronista spaventata dai dolori

Nilufar Addati una volta tornata a casa, ha raccontato l’accaduto ai suoi follower sulle sue storie Instagram, tranquillizzando tutte le persone che si sono spaventate per lei.

La sua condizione fisica infatti, sembra al momento stabile dopo aver fatto dei controlli che le hanno consigliato di applicare un tutore al braccio.

La ex tronista si è così ritrovata con dei graffi, dei lividi e un grandissimo dolore al braccio che ora sta, in tutti i modi cercando di tener fermo e di non sforzare. Il dolore avuto ha spiegato di averla preoccupata e non poco, cercando ora di riposare il più possibile nonostante la paura.