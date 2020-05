Oroscopo Branko – domani lunedì 18 maggio 2020 – Previsioni pe Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko relativo alla giornata di domani lunedì 18 maggio 2020. Impazienti di scoprire, in anteprima, come sarà la giornata di domani per il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Leggete il seguente oroscopo di Branko, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 18 maggio 2020: Sagittario

Questo cielo ti impone ancora molta prudenza in amore. Sei coinvolto in un rapporto caratterizzato da lati e bassi. Secondo l’oroscopo di Branko, domani non sarà diverso: l’amore sarà come le rose, ma attenzione, perché e rose hanno anche le spine!

Oroscopo Branko domani lunedì 18 maggio 2020: Capricorno

In questo periodo il lavoro sta andando a gonfie vele e ti assorbe gran parte delle tue energie. Domani, però come indica l’astrologo Branko, dovrai mettere da parte gli impegni professionali e dedicare del tempo ai figli e alla famiglia in generale. I tuoi affetti ti reclamano!

Oroscopo Branko domani lunedì 18 maggio 2020: Acquario

Continui a percorrere la strada del cambiamento. Stai mettendo in discussione sia l’amore che il lavoro. Domani, spiega bene Branko, potresti realizzare di avere nuove esigenze e volerle soddisfare. Procedi con fiducia: le stelle sono dalla tua parte!

Oroscopo Branko domani lunedì 18 maggio 2020: Pesci

Preparati a una nuova settimana piuttosto faticosa: sia il lavoro che l’amore ti procurano molte preoccupazioni negli ultimi tempi. Il suggerimento che ti dà l’oroscopo di Branko per domani è di andare avanti nelle tue decisioni, sì, ma con molta cautela.