Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 18 maggio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 18 maggio 2020. Ci aspetta una nuova settimana: come sarà per i primi 4 segni zodiacali? L‘Ariete ritrova la grinta di una volta, mentre il Toro è pieno di insicurezze. Periodo promettente per i Gemelli, alti e bassi per il Cancro. Vi proponiamo, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 18 maggio 2020: Ariete

Finalmente recuperi la grinta! Domani, come indica l’astrologo Paolo Fox, la giornata inizierà con la Luna in aspetto armonico: l’amore sarà favorito per primo! Sul lavoro, invece, ci vorrà ancora un po’ di accortezza. Stai avendo un intoppo dal punto di vista legale e burocratico: forse alcuni documenti sono stati rifiutati oppure ne mancano altri. Potresti sentirti, a tratti, stanco, ma sorridi, perché martedì sarà migliore!

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 18 maggio 2020: Toro

Domani avrai alcune indecisioni sul da farsi, ma già dal giorno dopo le cose, per te, miglioreranno molto. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il tuo problema principale, ora, è quello di guadagnare il più in fretta possibile. Hai faticato molto negli ultimi tempi: delle volte ti è parso di portare il peso del mondo sulle tue spalle! Attento a Saturno contrario, perché potrebbe procurarti qualche disturbo fisico o un ritardo fastidioso.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 18 maggio 2020: Gemelli

Punta su domani! Questo è l’invito che ti fa Paolo Fox per lunedì. Anche se ti senti spossato, devi rimboccarti le maniche e portare avanti i tuoi progetti. Il prossimo weekend avrai molti pianeti alleati: questo per te vorrà dire maggiore forza e fortuna sia in amore che nel lavoro. Tu sei fra i segni più promettenti di questo periodo!

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 18 maggio 2020: Cancro

In questi giorni stai vivendo un saliscendi emotivo: domani, fortunatamente, sarà una giornata più neutra. Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, è soprattutto il tuo stato d’animo a non trovare stabilità. Sei entrato in un tunnel di emozioni e tensioni dal quale è arduo uscire. Sii prudente nelle prossime ore.