Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 18 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani lunedì 18 maggio 2020. Sta per iniziare una nuova settimana: vediamo cosa anticipano le stelle per i 4 segni centrali dello zodiaco. Opportunità ghiotte per il Leone, la Vergine, invece, vive un momento di forte stress. Fermento in amore per la Bilancia, mentre lo Scorpione deve gestire bene le sue finanze. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 18 maggio 2020: Leone

Rientri fra i segni più fortunati di questo periodo! Ti aspettano grandi opportunità per il futuro, soprattutto in amore. Perciò, come indica l’oroscopo di Paolo Fox, da domani chi vorrà innamorarsi oppure far decollare una storia appena iniziata potrà farlo con la benedizione di questi astri. Il lavoro ti costringerà a fare una scelta entro giugno.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 18 maggio 2020: Vergine

Questo è un periodo piuttosto stressante, ma l’impegno profuso ora vedrà presto i suoi frutti. Secondo l’astrologo Paolo Fox, tu sei uno di quei segni che ha un oroscopo molto promettente, nonostante il momento complicato. Non dovresti, però, sottovalutare lo stress accumulato: domani sii cauto, sia in amore che nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 18 maggio 2020: Bilancia

Domani inizierà con il piede sbagliato, ma nel corso della giornata l’umore migliorerà. L’amore procede bene: ci sono diverse relazioni in ballo e le emozioni non mancano. Il lavoro, invece, ti richiede più attenzione. Ti aspetta un fine settimana molto intrigante dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 18 maggio 2020: Scorpione

Ti trascini da dicembre scorso una serie di problemi che ti stressa molto. Ma da domani, come promette l’oroscopo di Paolo Fox, le cose cominceranno a cambiare. Marte ha cominciato un nuovo transito e porterà nuove occasioni. L’unico neo restano le finanze: forse c’è la possibilità che un progetto non venga riconfermato. Qualcuno cambierà ufficio, sede o studio.