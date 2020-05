Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 18 maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox relativo alla giornata di domani lunedì 18 maggio 2020. Curiosi di scoprire come inizierà questa nuova settimana di maggio? Stress alle stelle per il Sagittario e il Capricorno. Atmosfera tesa in amore per i Pesci, mentre l’Acquario ha qualche problema sul lavoro. Di seguito, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 18 maggio 2020: Sagittario

Hai vissuto i mesi di quarantena in modo molto stressante: ti è mancata molto la tua amata libertà! Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, se domani ti sentirai agitato, sarà normale: tu sei il segno dei viaggi, delle novità e tutte queste misure restrittive ti hanno messo a dura prova. Da martedì le cose miglioreranno!

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 18 maggio 2020: Capricorno

Anche se adesso ti senti sotto pressione, tu rimani uno dei segni più forti di questo 2020. Può succedere di sentirsi stanchi, ma il mese di maggio rimane un periodo di grandi occasioni. L’astrologo Paolo Fox suggerisce di usare prudenza domani e martedì, soprattutto nelle relazioni.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 18 maggio 2020: Acquario

In questo momento i nati in Acquario si dividono in due gruppi: ci sono quelli che non vedono l’ora di cambiare la propria vita e quelli che ne sono letteralmente terrorizzati! Il rischio che corrono, però, è quello di fare un passo in avanti e due indietro, sia sul lavoro che in amore. Secondo Paolo Fox, domani il lavoro ti procurerà alcuni momenti di tensione.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 18 maggio 2020: Pesci

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox da domani in poi dovrai muoverti con molta cautela, sia in amore che nel lavoro. Il rischio di discutere sarà dietro l’angolo, soprattutto se stai vivendo una relazione complicata. Occhio, in particolar modo al weekend! Il lavoro è altrettanto faticoso ora: la ripartenza non è facilissima.