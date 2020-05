Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 18 al 24 maggio 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Eccoci tornati, come tutte le domeniche, per scoprire insieme l‘oroscopo di Paolo Fox, relativo alla settimana che va dal 18 al 24 maggio 2020. Curiosi di conoscere, in anteprima, le novità che dovranno affrontare i segni zodiacali? Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana.

Ariete

Venere in aspetto amico ti farà recuperare in amore. Sfrutta la giornata di domani per ritrovare l’armonia della coppia. Il lavoro si rimette in moto con fatica: occhio alle troppe spese!

Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di gestire meglio l’intolleranza verso il partner: non fargli pagare lo scotto delle tue esperienze passate, altrimenti lo perderai! A metà settimana arriveranno notizie positive per il lavoro.

Gemelli

Si prospetta per te una bellissima settimana dal punto di vista sentimentale. Con Venere come complice, potresti vivere delle emozioni molto intense. Anche il lavoro promette bene: ci sono nell’aria nuove opportunità per chi vorrà qualcosa di nuovo.

Cancro

Marte viene in tuo soccorso, ma dovrai fare la tua parte. Evita, come suggerisce l’astrologo Paolo Fox, di cadere nella trappola delle discussioni i primi giorni della settimana. Giovedì è la giornata migliore per chiarire. Occhio alle finanze!

Leone

Sta per iniziare la tua rinascita in amore. Dalla prossima settimana puoi pensare di fare progetti per il futuro. Sfrutta al meglio lunedì e martedì, perché gli astri saranno dalla tua parte! Sula lavoro è probabile che tu senta il desiderio di cambiare qualcosa.

Vergine

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox stai trascurando troppo l’amore per dedicare energia agli impegni lavorativi. Sii più paziente con il partner, non sempre dipende tutto da lui! Il lavoro ti regalerà ancora molte soddisfazioni, anche se tardano ad arrivare.

Bilancia

Hai un oroscopo di buon auspicio per ciò che concerne l’amore, per cui vale la pena approfittarne. Non isolarti la prossima settimana e cogli le occasioni che gli astri ti offriranno! Per quanto riguarda il lavoro, finalmente le acque cominciano a smuoversi.

Scorpione

Sentirai molto forte la passione verso il partner: sforzati però, come consiglia Paolo Fox, di non trasformarla in gelosia sconfinata. Anche il lavoro sta riprendendo quota: attenzione solo a martedì, perché potrebbe prevalere del nervosismo.

Sagittario

La prossima settimana la tensione sarà alle stelle, soprattutto per via dei problemi di coppia. Se sentirai salire l’agitazione, converrà isolarti un po’ e fermarti a riflettere. Evita ogni polemica. Il lavoro ti regala nuove occasioni, ma cerca di programmare bene i tuoi impegni.

Capricorno

La tua settimana partirà all’insegna della polemica. Se qualcuno tornerà dal passato a bussare alla tua porta, non concedergli troppo spazio! Chi non ti ha saputo apprezzare allora, difficilmente lo saprà fare oggi. Bella giornata, quella di giovedì, per avviare nuovi progetti lavorativi.

Acquario

Sarà una settimana altalenante in amore: come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox, occhio soprattutto a giovedì e venerdì, perché potresti discutere animatamente con il partner. Il lavoro ti procura ancora delle preoccupazioni, probabilmente legate ai soldi. Sii prudente con chi cerca di ostacolare il tuo percorso!

Pesci

L’amore ti procura ancora molte insicurezze e questo ti rende nervoso. Secondo l’astrologo romano dovresti tentare la via della diplomazia, anche se non è il tuo forte! Non riversare sul rapporto di coppia l’ansia che ti provoca il lavoro, specialmente venerdì prossimo.