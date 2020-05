Pamela Prati – Tutto su di lei – Età, fidanzati e figli

Pamela Prati ha debuttato nei panni di modella negli anni Settanta, ma nel decennio successivo è diventata una delle star indiscusse del Bagaglino. Un’artista a tutto tondo, che nella sua carriera ha svolto lavori in televisione come attrice e nel mondo della musica in qualità di cantante.

Il nome di Pamela Prati però viene associato negli ultimi tempi a quello di Mark Caltagirone, il fantomatico fidanzato che sarebbe dovuto diventare suo marito. E con cui la showgirl era convinta di poter creare una famiglia, ma che invece l’ha fatta finire al centro di uno scandalo senza fine. Televisivo e non.

Pamela Prati – Età, fidanzati e figli

Pamela Prati nasce a Ozieri il 26 novembre del ’58 con il nome di Paola Pireddu. Cresce senza padre ed entra prestissimo in collegio, dove vi rimarrà fino ai dieci anni. Raggiunta la maggiore età, si trasferisce a Roma dalla sorella maggiore e inizia a lavorare come commessa. La sua bellezza però viene notata da un fotografo che la spinge a entrare nel mondo della moda come modella. Negli anni Ottanta invece viene notata da Pier Francesco Pingitore e scelta per il cast del Bagaglino, che le permette di fare il debutto in tv. Nel giro di pochi anni diventa la punta di diamante della trasmissione Biberon, mentre nel ’92 affianca Pippo Franco per La sai l’ultima?.

Tanti i fidanzati (presunti e non) che le vengono attribuiti nel corso della carriera. Nell’85 conosce Richard Gere, ma il loro flirt non supera i tre mesi. Nel 2016 invece la stessa showgirl dichiara di essersi impegnata con un certo Francesco, un uomo più giovane di lei di 23 anni. Due anni dopo spunta Mark Caltagirone, un imprenditore italiano che ha fatto la fortuna all’estero e che viaggia molto. Pamela vede nel loro folle amore la possibilità di diventare moglie e mamma e annuncia il loro matrimonio. Poi di essere diventata madre di due figli adottivi di lui, Sebastian e Rebecca. Nel tempo di pochi mesi però la caccia all’uomo mediatica si è conclusa con la scoperta che Mark non è mai esistito, così come i figli. La stessa showgirl confesserà tutto a Verissimo.