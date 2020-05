Anne Hathaway è Andy Sachs – Chi è – Il Diavolo veste Prada

Anne Hathaway è Andy Sachs nel film Il Diavolo veste Prada, una delle pellicole più iconiche degli anni Duemila. Chi è Andrea? Una giovane che si è appena laureata e che è in cerca di lavoro: nonostante sia del tutto estranea al mondo della moda, si ritroverà ad assistere una delle donne più potenti del settore. Non sarà facile per lei tuttavia riuscire a tenere testa al capo e persino agli altri collaboratori, vista la realtà sempre più competitiva.

Anne Hathaway e Andy si ritroveranno così a seguire in qualche modo le orme della co-protagonista. Al pari del suo capo, anche la giovane assistente finirà per trascurare i suoi affetti più cari. Non solo il fidanzato Nate, ma persino i suoi genitori e tutti gli amici. Nel corso della pellicola, subirà un’importante trasformazione sia dal punto di vista del look sia per quanto riguarda la sua professionalità.

Anne Hathaway è Andy Sachs – La scheda

Anne Hathaway e la sua Andy Sachs ci permetteranno di conoscere Miranda (Meryl Streep) fin dai primi minuti del film Il Diavolo veste Prada. Seguiremo infatti i passi della ragazza, appena trasferita a New York e in cerca di un lavoro. Andy sogna di fare la giornalista e non sa nulla di moda, ma si ritroverà a fare un colloquio presso la rivista Runway. Nonostante sia del tutto estranea a quel mondo, la direttrice deciderà di assumerla come stagista. Dovrà infatti dimostrare per u n anno intero di avere le qualità giuste prima di poter entrare in Redazione.

Nonostante i suoi buoni intenti, Andy verrà sottoposta a continui test da parte del capo, sempre più severa. Deciderà di dare comunque il massimo, anche se in diverse occasioni sarà sul punto di lasciare tutto. Per sua fortuna potrà contare su Nigel (Stanley Tucci), che l’aiuterà non solo a comprendere il difficile mondo della moda ma anche come soddisfare le aspettative del capo. Dopo essere riuscita a scalare la gerarchia della rivista, Anne Hathaway e la sua Andy dovranno fare i conti con la possibilità di aver sbagliato strada e di non volere un futuro nel mondo del fashion.